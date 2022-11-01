Песков: указа о прекращении частичной мобилизации не будет

Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин не будет подписывать указ о завершении частичной мобилизации, сказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Для прекращения призыва в зону СВО достаточно распоряжения министра обороны России.
Указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Соответственно точка поставлена. Частичная мобилизация завершена, - отметил Дмитрий Песков.
В понедельник, 31 октября министр обороны Сергей Шойгу подписал постановление о завершении частичной мобилизации. Разосланы соответствующие телеграммы Минобороны в военкоматы насчет остановки рассылки каких-либо повесток.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО — освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена частичная мобилизация. 31 октября 2022 года частичная мобилизация завершена.