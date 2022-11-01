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Песков: указа о прекращении частичной мобилизации не будет

Сегодня, 11:59
Фото: 1MI
Для прекращения частичной мобилизации в зону проведения специальной военной операции не требуется отдельного указа главы государства.

Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин не будет подписывать указ о завершении частичной мобилизации, сказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Для прекращения призыва в зону СВО достаточно распоряжения министра обороны России.

Указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Соответственно точка поставлена. Частичная мобилизация завершена, - отметил Дмитрий Песков.
Военкоматы Свердловской области завершат частичную мобилизацию
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В понедельник, 31 октября министр обороны Сергей Шойгу подписал постановление о завершении частичной мобилизации. Разосланы соответствующие телеграммы Минобороны в военкоматы насчет остановки рассылки каких-либо повесток.

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24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО — освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена частичная мобилизация. 31 октября 2022 года частичная мобилизация завершена.

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