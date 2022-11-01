Песков: указа о прекращении частичной мобилизации не будет

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО — освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена частичная мобилизация. 31 октября 2022 года частичная мобилизация завершена.

