В деревне под Нижним Тагилом 87-летняя бабушка вяжет носки для военных

Детство Валентины выпало на Великую Отечественную войну: родители все время проводили на работе, а заботы по хозяйству легли на плечи маленькой Вали и её сестры.
После окончания войны тагильчанка окончила 4 класса школы и пошла работать нянечкой в детский сад. На тот момент ей было всего 12 лет. После Бызова Валентина работала на животноводческих фермах. В 1985 году получила орден Трудовой славы 3 степени.
Сегодня, спустя много лет, уроженка деревни под Нижним Тагилом снова «в строю»: помогает самодельными теплыми вещами защитникам, участвующим в СВО. Вязаные носки отправляет военным через волонтёров проекта «Варежки».