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В деревне под Нижним Тагилом 87-летняя бабушка вяжет носки для военных

Сегодня, 05:57
Фото: 1MI
Жительнице деревни Узяново под Нижним Тагилом Валентине Бызовой 87 лет. У пенсионерки четверо детей, 7 внуков и 12 правнуков, а ещё патриотичное занятие: она вяжет шерстяные носки для фронта.
Валентина Бызова
Фото: "Варежки" ВКонтакте

Детство Валентины выпало на Великую Отечественную войну: родители все время проводили на работе, а заботы по хозяйству легли на плечи маленькой Вали и её сестры.

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После окончания войны тагильчанка окончила 4 класса школы и пошла работать нянечкой в детский сад. На тот момент ей было всего 12 лет. После Бызова Валентина работала на животноводческих фермах. В 1985 году получила орден Трудовой славы 3 степени.

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Сегодня, спустя много лет, уроженка деревни под Нижним Тагилом снова «в строю»: помогает самодельными теплыми вещами защитникам, участвующим в СВО. Вязаные носки отправляет военным через волонтёров проекта «Варежки».

#Анна Варнакина#Город#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил#Носки#Волонтеры#Гуманитарная помощь#Военные
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