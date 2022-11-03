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Просроченные права продлятся автоматически у водителей из Нижнего Тагила

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле водителям продлят на 3 года действие просроченных прав

У водителей из России, в том числе из Нижнего Тагила, автоматически будут продлены права. Возможность использовать документ ещё 3 года появится у тех, чьи права станут недействительны до 31 декабря 2023-го.

Инициатива коснется национального водительского удостоверения, действие которого заканчивается до конца следующего года (31 декабря 2023 года). Также продление произойдет и у тех, чьи права были просрочены с 1 января 2022-го.

Под сферу влияния социальных мер поддержки попало 5 миллионов российских водителей. Права продлятся на 3 года без участия человека, сообщается на портале Объясняем.рф.

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Систему электронного оборота документов модернизирует администрация Нижнего Тагила
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Ранее стало известно, что администрация Нижнего Тагила потратит на обновление системы электронного документооборота (СЭД) 13,4 миллиона рублей. Провести работы мэрия планирует более, чем за 500 дней, а работы растянутся в 5 этапов. Пока тагильские госслужащие ищут подрядчика для работ по госзаказу.

#Анна Варнакина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Водительские права#Социальная поддержка#Просрочка
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