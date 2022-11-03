Просроченные права продлятся автоматически у водителей из Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле водителям продлят на 3 года действие просроченных прав

У водителей из России, в том числе из Нижнего Тагила, автоматически будут продлены права. Возможность использовать документ ещё 3 года появится у тех, чьи права станут недействительны до 31 декабря 2023-го.