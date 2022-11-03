Просроченные права продлятся автоматически у водителей из Нижнего Тагила

Инициатива коснется национального водительского удостоверения, действие которого заканчивается до конца следующего года (31 декабря 2023 года). Также продление произойдет и у тех, чьи права были просрочены с 1 января 2022-го.
Под сферу влияния социальных мер поддержки попало 5 миллионов российских водителей. Права продлятся на 3 года без участия человека, сообщается на портале Объясняем.рф.
Ранее стало известно, что администрация Нижнего Тагила потратит на обновление системы электронного документооборота (СЭД) 13,4 миллиона рублей. Провести работы мэрия планирует более, чем за 500 дней, а работы растянутся в 5 этапов. Пока тагильские госслужащие ищут подрядчика для работ по госзаказу.