ЦБ обвинил сотрудницу ЕВРАЗа и её родственников в инсайдерской торговле

Это не первый случай нарушения дисциплины сотрудниками компании Evraz. Ранее управляющий директор Алексей Кушнарёв на собрании в Качканаре рассказал о том, что работники организации воруют средства индивидуальной защиты по разработанной схеме: они выносят СИЗы в коробках, а после — продают за территорией комбината. Со слов руководителя, один человек не мог организовать налаженный сбыт. Алексей Кушнарёв подозревает, что в процесс было вовлечено несколько человек, в том числе местное руководство. Полиция провела следственные мероприятия.