ЦБ обвинил сотрудницу ЕВРАЗа и её родственников в инсайдерской торговле

Два года назад, осенью, ЕВРАЗ организовал консолидацию угольных активов на шахте «Распадской». После проведения сделки по покупке «Южкузбассуголь» неудовлетворенным условиями контракта выдвинули предложение приобрести ценные бумаги по 164 рубля за штуку.
Инсайдерам был известен результат оценки, поэтому они заранее закупили акции по более низким котировкам, а после, когда цена на бумаги выросла, продали дороже, за счет чего произошло обогащение. Брокерские счета нарушителей были заблокированы, к лицам применили ряд мер, сообщает РБК.
Во время проведения расследования ЕВРАЗ оказывал Банку России помощь в ходе следствия по делам правонарушителей, однако проверка выявила и другие факты: «Распадская», «ЕвразХолдинг» и KPMG не обеспечили надлежащее исполнение закона о недопущении использования инсайдерской информации или манипулировании рынком.
Это не первый случай нарушения дисциплины сотрудниками компании Evraz. Ранее управляющий директор Алексей Кушнарёв на собрании в Качканаре рассказал о том, что работники организации воруют средства индивидуальной защиты по разработанной схеме: они выносят СИЗы в коробках, а после — продают за территорией комбината. Со слов руководителя, один человек не мог организовать налаженный сбыт. Алексей Кушнарёв подозревает, что в процесс было вовлечено несколько человек, в том числе местное руководство. Полиция провела следственные мероприятия.
Ранее с корпоративной карты ЕВРАЗ НТМК житель Нижнего Тагила украл 3,5 миллиона рублей. Деньги мужчина потратил на личные нужды: покупал запчасти для автомобиля.