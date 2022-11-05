В зоне спецоперации получил ранение сын мэра Алапаевска

28 октября в зоне проведения спецоперации на Украине Руслан Билалов получил ранение головы в затылочной части. Боец потерял сознание, сообщает мэр Алапаевска Сайгид Билалов.
Раненого доставили самолетом из Белгородской больницы в Московский клинический госпиталь. Руслану провели срочную операцию.
Сегодня врачи отмечают состояние сына, как удовлетворительное. Жалобы есть на снижение слуха, двоение в глазах… Главное, мой сын выжил. Руслан, мы с тобой!, – пишет Сайгид Билалов в ВК.
24 февраля в РФ объявлено о правоведении спецоперации на Украине. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении частичной мобилизации.