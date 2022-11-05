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В зоне спецоперации получил ранение сын мэра Алапаевска

Сегодня, 06:23
Фото: личная страница Сайгида Билалова в ВК

Мэр Алапаевска сообщил о ранении сына в зоне СВО

Сына мэра Алапаевска ранили в зоне проведения спецоперации. Руслан Билалов попал под обстрел беспилотников и получил ранение головы.

28 октября в зоне проведения спецоперации на Украине Руслан Билалов получил ранение головы в затылочной части. Боец потерял сознание, сообщает мэр Алапаевска Сайгид Билалов.

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Раненого доставили самолетом из Белгородской больницы в Московский клинический госпиталь. Руслану провели срочную операцию.

Сегодня врачи отмечают состояние сына, как удовлетворительное. Жалобы есть на снижение слуха, двоение в глазах… Главное, мой сын выжил. Руслан, мы с тобой!, – пишет Сайгид Билалов в ВК.
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24 февраля в РФ объявлено о правоведении спецоперации на Украине. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении частичной мобилизации.

#Федор Быстров#Военные#Мобилизация#Спецоперация#Операция на Украине#Общество
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