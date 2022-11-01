Уроженец Свердловской области погиб в ходе проведения спецоперации на Украине

Гибель мужчины подтвердили в Талицкой администрации, пишет Ura.ru. За несколько дней до отправки в зону СВО, Александр Сизиков оставил обращение на своей странице в ВК.
Родные! Позвала меня родина! Берегите свои семьи и себя! Наше дело правое, мы победим!, — написал Александр перед отправкой.
Под постом Сизикова люди выражают соболезнования родным и близким.
24 февраля в РФ объявлено о правоведении спецоперации на Украине. Цель СВО, по словам президента РФ Владимира Путина, защита жителей Донецкой и Луганской народных республик. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении спецоперации.