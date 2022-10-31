На СВО погиб житель Новоуральского ГО

Мужчина скончался в боях на территории СВО на Украине. О смерти военнослужащего сообщил глава округа Вячеслав Тюменцев.



Родился Александр в Ленинграде, затем, переехав на Урал, окончил Уральский горный университет в Екатеринбурге. В 2004 году пошел в армию, сперва срочником, а затем и контрактником.