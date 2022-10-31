На СВО погиб житель Новоуральского ГО

Мужчина скончался в боях на территории СВО на Украине. О смерти военнослужащего сообщил глава округа Вячеслав Тюменцев.
Родился Александр в Ленинграде, затем, переехав на Урал, окончил Уральский горный университет в Екатеринбурге. В 2004 году пошел в армию, сперва срочником, а затем и контрактником.
На похороны с военным пришли сотни жителей, а также его близкие и родные люди, друзья. Посмертно мужчину наградили орденом Мужества «за личные мужество и отвагу, проявленные во время исполнения воинского долга».
Напомним, ранее сообщалось и о других военных, погибших в зоне проведения спецоперации на Украине. Например, при выполнении боевых задач погиб житель Ирбита Сергей Лежнин. Прощание с военным проходило на протяжении двух часов во Дворце культуры имени В. К. Костевича.