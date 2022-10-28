Уроженец Свердловской области погиб в зоне спецоперации на Украине

В время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб житель Невьянска Игорь Мохов. Об этом пишет Е1.
Да, проводы будут завтра. Выражаем глубокие соболезнования, — сказал и.о. мэра Невьянска Станислав Делидов.
Игорь Мохов погиб 21 октября. У него остались жена, сестра и мать.
По словам сестры Игоря, он был талантливым человеком. Озвучивал книги, снимал видеоролики. Был добрым, готовым прийти на помощь, даже совершенно незнакомым людям, добавляет Асия Куклина.
Прощание с Игорем Моховым пройдет 29 октября.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО — освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена частичная мобилизация.