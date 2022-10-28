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Уроженец Свердловской области погиб в зоне спецоперации на Украине

Сегодня, 16:50
Фото: 1MI
В Невьянске Игоря Мохова ждали супруга, сестра и мать. Погибшему было 29 лет. В субботу, 29 октября в городе пройдет церемония прощания с Игорем.

В время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб житель Невьянска Игорь Мохов. Об этом пишет Е1.

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Да, проводы будут завтра. Выражаем глубокие соболезнования, — сказал и.о. мэра Невьянска Станислав Делидов.

Игорь Мохов погиб 21 октября. У него остались жена, сестра и мать.

Игорь Мохов
Фото: страница Ольги Моховой в ВК

По словам сестры Игоря, он был талантливым человеком. Озвучивал книги, снимал видеоролики. Был добрым, готовым прийти на помощь, даже совершенно незнакомым людям, добавляет Асия Куклина.

Прощание с Игорем Моховым пройдет 29 октября. 

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24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО — освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена частичная мобилизация.

#Федор Быстров#Общество#Частичная мобилизация#Военные#Мобилизация#Смерть#Операция на Украине#Свердловская область
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