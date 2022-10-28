Рядовой из Верхней Салды погиб в зоне проведения военной спецоперации на Донбассе

17 октября 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Донбасса погиб рядовой Павел Пряничников. Об этом сообщили в администрации Верхней Салды.
Церемония прощания состоится 29 октября в похоронном доме «Помощь».
Администрация Верхнесалдинского городского округа приносит искренние соболезнования родным и близким Павла Пряничникова, - говорится в сообщении администрации города.
Ранее сообщалось, что майор Алексей Скочков из Верхней Салды погиб во время службы на территории СВО на Украине. Смерть настигла верхнесалдинца на Донбассе.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО - освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена частичная мобилизация.