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Рядовой из Верхней Салды погиб в зоне проведения военной спецоперации на Донбассе

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
В субботу, 29 октября, в Верхней Салде пройдет прощание с Павлом Пряничниковым.

17 октября 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Донбасса погиб рядовой Павел Пряничников. Об этом сообщили в администрации Верхней Салды.

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Церемония прощания состоится 29 октября в похоронном доме «Помощь».

Павел Пряничников
Фото: страница администрации Верхней Салды в ВК
Администрация Верхнесалдинского городского округа приносит искренние соболезнования родным и близким Павла Пряничникова, - говорится в сообщении администрации города.

Ранее сообщалось, что майор Алексей Скочков из Верхней Салды погиб во время службы на территории СВО на Украине. Смерть настигла верхнесалдинца на Донбассе.

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24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО - освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена частичная мобилизация.

#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Операция на Украине#Федор Быстров
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