При выполнении боевого задания на Украине погиб сержант из Верхнего Тагила

Напомним, что ранее сообщалось и о других погибших на спецоперации солдатах. Недавно, выполняя боевые задания, погиб житель Ирбита и Новоуральского ГО. Это мужчины Николай Юдин и Вячеслав Тюменцев. Второго посмертно наградили орденом Мужества.