При выполнении боевого задания на Украине погиб сержант из Верхнего Тагила

Тагильчанину было 39 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Известно, что в начале 2000-х мужчина проходил срочную службу в армию, а после работал слесарем. О находился в звании сержант.
Смерть военного наступила 10 дней назад, 21 октября. Глава города, администрация и городская дума выразили соболезнования членам семьи погибшего сержанта.
Напомним, что ранее сообщалось и о других погибших на спецоперации солдатах. Недавно, выполняя боевые задания, погиб житель Ирбита и Новоуральского ГО. Это мужчины Николай Юдин и Вячеслав Тюменцев. Второго посмертно наградили орденом Мужества.