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При выполнении боевого задания на Украине погиб сержант из Верхнего Тагила

Сегодня, 12:25
Фото: администрация Верхнего Тагила
погибший сержант

Сержант из Верхнего Тагила погиб на Украине

В Верхнем Тагиле похоронили местного жителя Романа Балахонова. Мужчина находился на спецоперации и погиб, выполняя боевые задачи.

Тагильчанину было 39 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Известно, что в начале 2000-х мужчина проходил срочную службу в армию, а после работал слесарем. О находился в звании сержант.

Смерть военного наступила 10 дней назад, 21 октября. Глава города, администрация и городская дума выразили соболезнования членам семьи погибшего сержанта.

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Напомним, что ранее сообщалось и о других погибших на спецоперации солдатах. Недавно, выполняя боевые задания, погиб житель Ирбита и Новоуральского ГО. Это мужчины Николай Юдин и Вячеслав Тюменцев. Второго посмертно наградили орденом Мужества.

#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Погиб#Верхний Тагил#Спецоперация#Боевое задание#Елена Озерова
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