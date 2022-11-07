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Дети из неблагополучных семей взяли оружие в руки перед участником СВО в Тагиле

Сегодня, 15:44
Фото: «Союз ветеранов локальных войн»
Детей учат стрелять

В Нижнем Тагиле детей из неблагополучных семей обучили стрельбе

Соревнования по полевой стрельбе состоялись в Нижнем Тагиле 15 октября. Дети из неблагополучных семей научились стрелять из пневматической винтовки и пистолета под руководством участника СВО, лейтенанта ОМОН Андрея Раджабова.

Воспитанники отделения социальной реабилитации (временного приюта по улице Жуковского, 13А) обучились держать оружие в руках уже в юном возрасте.

Несовершеннолетняя девушка с оружием в руках
Фото: «Союз ветеранов локальных войн»

В рамках мероприятия юноши и девушки познакомились с военнослужащим, который решал боевые задачи на территории специальной военной операции ВС РФ на Украине, сообщает «Союз ветеранов локальных войн».

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Ранее семьи мобилизованных из Нижнего Тагила рассказали редакции TagilCity.ru о том, что близких им мужчин мобилизовали с нарушением правил, установленных президентом России Владимиром Путиным. Военнообязанные, по словам родственников, отправились на фронт без должной боевой подготовки.

#Анна Варнакина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Спецоперация#Оружие#Приют
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