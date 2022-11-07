Дети из неблагополучных семей взяли оружие в руки перед участником СВО в Тагиле

Ранее семьи мобилизованных из Нижнего Тагила рассказали редакции TagilCity.ru о том, что близких им мужчин мобилизовали с нарушением правил, установленных президентом России Владимиром Путиным. Военнообязанные, по словам родственников, отправились на фронт без должной боевой подготовки.