Мальчик спас друга, попавшего в вязкую трясину в Верхнем Дуброво

Когда один из друзей оказался обездвижен, ему помог Саша. Юный свердловчанин кинул лежащие вблизи деревянные поддоны в трясину к товарищу, стал постепенно переворачивать и таким образом оказался рядом с пострадавшим. Молодой герой приблизился к тонущему уже тогда, когда тот вошёл в трясину по пояс. Саша протянул палку другу и освободил его.