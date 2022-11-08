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Мальчик спас друга, попавшего в вязкую трясину в Верхнем Дуброво

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
Ребёнок угодил в вязкую трясину вблизи водоёма

В Верхнем Дуброво мальчик застрял в вязкой трясине

Мальчик гулял с друзьями, попал в вязкую трясину и не смог выбраться самостоятельно. Ребёнка спас его друг. Инцидент случился в Верхнем Дуброво в последних числах сентября.
Юный герой Саша на награждении 3 ноября
Фото: "Городской округ Верхнее Дуброво" "ВКонтакте"

Группа ребят рыбачила на «Карьере», когда один из юношей угодил в трясину. Причиной произошедшего стало желание ребёнка сократить путь вдоль берега водоёма.

Когда один из друзей оказался обездвижен, ему помог Саша. Юный свердловчанин кинул лежащие вблизи деревянные поддоны в трясину к товарищу, стал постепенно переворачивать и таким образом оказался рядом с пострадавшим. Молодой герой приблизился к тонущему уже тогда, когда тот вошёл в трясину по пояс. Саша протянул палку другу и освободил его.

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Неравнодушного юношу наградили 3 ноября. За смелость и спасение человека школьнику вручили грамоту и особый приз, сообщает администрация Верхнего Дуброво «ВКонтакте».

#Свердловская область#Происшествия#Спасение#Спасение утопающего#Друзья#Рыбалка#Награда#Анна Варнакина
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