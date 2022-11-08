Мальчик спас друга, попавшего в вязкую трясину в Верхнем Дуброво

Группа ребят рыбачила на «Карьере», когда один из юношей угодил в трясину. Причиной произошедшего стало желание ребёнка сократить путь вдоль берега водоёма.
Когда один из друзей оказался обездвижен, ему помог Саша. Юный свердловчанин кинул лежащие вблизи деревянные поддоны в трясину к товарищу, стал постепенно переворачивать и таким образом оказался рядом с пострадавшим. Молодой герой приблизился к тонущему уже тогда, когда тот вошёл в трясину по пояс. Саша протянул палку другу и освободил его.
Неравнодушного юношу наградили 3 ноября. За смелость и спасение человека школьнику вручили грамоту и особый приз, сообщает администрация Верхнего Дуброво «ВКонтакте».