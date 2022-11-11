Об «обязательных» сборах для помощи на СВО заявили сотрудники ФНС в Екатеринбурге

Работники жалуются, что деньги требуют сдавать с лета текущего года, а также задаются вопросом о законности подобного метода материальной помощи.
Со слов людей, сборы ведутся без распорядительных документов. Некоторые начальники и вовсе требуют отдавать деньги «наличкой», а за отказ выполнять задачу грозятся лишением премий. При этом подтверждений того, что средства идут именно участникам спецоперации, работники ФНС не видят.
В УФНС Свердловской области подтвердили Е1, что деньги действительно собираются, но в добровольном порядке, а речи о лишении надбавок идти не может. Собранные средства направляются в областное отделение Красного Креста, в Общероссийский народный фронт и на места временного размещения беженцев. Ответственные лица на местах ведут отчетность.
Людям, которые столкнулись с принуждением, предлагают сообщать обо всех случаев несправедливости по телефону доверия: +7 (343) 356-06-82.