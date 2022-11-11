Об «обязательных» сборах для помощи на СВО заявили сотрудники ФНС в Екатеринбурге

В УФНС Свердловской области подтвердили Е1, что деньги действительно собираются, но в добровольном порядке, а речи о лишении надбавок идти не может. Собранные средства направляются в областное отделение Красного Креста, в Общероссийский народный фронт и на места временного размещения беженцев. Ответственные лица на местах ведут отчетность.