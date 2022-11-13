Собака напала на 70-летнего пенсионера в Первоуральске. У мужчины рваные раны

В Первоуральске собака напала на 70-летнего пенсионера

70-летний мужчина шел к себе домой на территорию частного домовладения по улице Трактовой в Первоуральске. На него напала собака. В результате случившегося мужчину увезли в больницу с рваными ранами ног и переломами 12 ноября в 10:30.