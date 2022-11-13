Собака напала на 70-летнего пенсионера в Первоуральске. У мужчины рваные раны

Известно, что пенсионер шел домой с места своего трудоустройства. Животное с признаками агрессии набросилось на свердловчанина сзади. Мужчина упал, ему стало больно. Далее зверь начал рвать куртку и ноги жителя Первоуральска.
Как сообщила родственница пострадавшего Е1, дедушке зашили раны. Медики выяснили, что от зубов зверя была повреждена не только кожа, но и мышечная ткань. Также, падая, мужчина сломал шейку бедра и малую берцовую кость.
Девушка написала заявление в правоохранительные органы. С её слов, собака не была бездомной, и принадлежит она соседу. В данный момент полицейские разыскивают свидетелей нападения.