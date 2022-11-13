TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Собака напала на 70-летнего пенсионера в Первоуральске. У мужчины рваные раны

Сегодня, 11:56
Фото: 1MI

В Первоуральске собака напала на 70-летнего пенсионера

70-летний мужчина шел к себе домой на территорию частного домовладения по улице Трактовой в Первоуральске. На него напала собака. В результате случившегося мужчину увезли в больницу с рваными ранами ног и переломами 12 ноября в 10:30.

Известно, что пенсионер шел домой с места своего трудоустройства. Животное с признаками агрессии набросилось на свердловчанина сзади. Мужчина упал, ему стало больно. Далее зверь начал рвать куртку и ноги жителя Первоуральска.

В Нижнем Тагиле бездомная собака искусала женщину с ребенком
Узнать подробнее

Как сообщила родственница пострадавшего Е1, дедушке зашили раны. Медики выяснили, что от зубов зверя была повреждена не только кожа, но и мышечная ткань. Также, падая, мужчина сломал шейку бедра и малую берцовую кость.

Читайте также:
«Гетто» для собак опроверг мэр КамышловаВ Нижнем Тагиле на отлов собак планируется выделить дополнительно 600 тысяч рублейВ Нижнем Тагиле собаки разорвали дикую лису в гаражах

Девушка написала заявление в правоохранительные органы. С её слов, собака не была бездомной, и принадлежит она соседу. В данный момент полицейские разыскивают свидетелей нападения.

#Происшествия#Первоуральск#Собака#Нападение#Полиция#Больница#Анна Варнакина
Подпишитесь
Торговля женщинами и пароходами. «Бесприданница» в Тагиле о цинизме золотой молодежи
Вчера, 18:38
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 12 ноября
Вчера, 17:41
Домофон vs дежурство: родители учеников возмущены сбором денег в школе Нижнего Тагила
11 ноября, 09:27
«Был лидером, всегда что-то напевал»: в Тагиле учитель рассказала о погибшем на СВО
Вчера, 14:40
Дети из Тагила сняли 11 короткометражек и репортажей для показа в кинотеатре
Вчера, 12:35
Посещаемость в торговых центрах Свердловской области упала на 11% за год
Вчера, 17:39