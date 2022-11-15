90 нарушений ПДД выявили в автобусах Нижнего Тагила всего за 3 дня

Всего МУ МВД «Нижнетагильское» проверило 247 единиц транспорта, среди которых 168 постоянных городских маршруток. Оказалось, что водители в Нижнем Тагиле:
На шофёров заведены административные дела.
Полицейские и дальше будут проводить профилактические мероприятия с целью обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о возможном запуске автобусного маршрута по мосту через Тагильский пруд. Администрация рассмотрит вопрос пассажиропотока и актуальности такого направления. В случае, если инициатива будет утверждена, проблем с автобусными остановками по пути следования пассажирского транспорта не возникнет.