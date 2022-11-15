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90 нарушений ПДД выявили в автобусах Нижнего Тагила всего за 3 дня

Сегодня, 03:38
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле автобусы 90 раз нарушали ПДД всего за 3 дня

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» в общественном транспорте Нижнего Тагила и ГГО выявили 90 нарушений ПДД. Полицейские проводили проверку с 9 по 11 ноября.

Всего МУ МВД «Нижнетагильское» проверило 247 единиц транспорта, среди которых 168 постоянных городских маршруток. Оказалось, что водители в Нижнем Тагиле:

  • нарушают ПДД (90 фактов);
  • управляют неисправным автобусом (14 случаев);
  • возят пассажиров без карты, разрешающей допуск к дорожному движению (6);
  • выходят на линию при отсутствии тахографа (4).

На шофёров заведены административные дела.

Полицейские и дальше будут проводить профилактические мероприятия с целью обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Мэр Тагила рассказал о возможном запуске автобусов по Луганскому проспекту
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Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о возможном запуске автобусного маршрута по мосту через Тагильский пруд. Администрация рассмотрит вопрос пассажиропотока и актуальности такого направления. В случае, если инициатива будет утверждена, проблем с автобусными остановками по пути следования пассажирского транспорта не возникнет.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Полиция#Автобусы#Проверка#Нарушение ПДД#Транспорт
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