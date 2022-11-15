В Нижнем Тагиле не мобилизовали ни одного тренера из спортивных школ

Об этом TagilCity.ru сообщили в Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города.
Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября и официально по всей стране закончилась 28 октября. В Нижнем Тагиле мобилизационные мероприятия завершились досрочно — 26 октября. Количество призванных тагильчан не называется.
Ранее редакция TagilCity.ru выяснила, что в Нижнем Тагиле под частичную мобилизацию попали четыре педагога из школ № 36, № 44, № 55, № 71. Об этом редакции рассказали в Управлении образования города.