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В Нижнем Тагиле не мобилизовали ни одного тренера из спортивных школ

Сегодня, 07:09
Фото: 1MI
Ни один тренер из спортивных школ Нижнего Тагила не был призван в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции в Украине.

Об этом TagilCity.ru сообщили в Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города.

Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября и официально по всей стране закончилась 28 октября. В Нижнем Тагиле мобилизационные мероприятия завершились досрочно — 26 октября. Количество призванных тагильчан не называется.

Ранее редакция TagilCity.ru выяснила, что в Нижнем Тагиле под частичную мобилизацию попали четыре педагога из школ № 36, № 44, № 55, № 71. Об этом редакции рассказали в Управлении образования города.

В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
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