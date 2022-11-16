Дети мобилизованных украсят игрушками главную елку Екатеринбурга

О том, что новогодние украшения доверят создавать малышам, сообщил мэр уральской столицы Алексей Орлов. Инициатива была озвучена во время форума «Города России-2030», сообщает Ура.ру.
Созданные руками детей игрушки повесят на новогоднее дерево с целью поддержки семей, в которых мужчина выполняет воинский долг на территории специальной военной операции ВС РФ. Для учащихся школ будут организованы соответствующие тренинги, проведение которых назначено на декабрь.
Кроме того, мэр Екатеринбурга предложил часть игрушек оформить «в стиле культурных традиций различных стран». Получившиеся работы повесят на елку, которая в текущем году будет живой. Натуральное дерево поставят в честь 300-летия центра Свердловской области.