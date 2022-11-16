Дети мобилизованных украсят игрушками главную елку Екатеринбурга

Созданные руками детей игрушки повесят на новогоднее дерево с целью поддержки семей, в которых мужчина выполняет воинский долг на территории специальной военной операции ВС РФ. Для учащихся школ будут организованы соответствующие тренинги, проведение которых назначено на декабрь.