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Дети мобилизованных украсят игрушками главную елку Екатеринбурга

Сегодня, 16:28
Фото: 1MI
Игрушки для главной елки Екатеринбурга подготовят дети мужчин, попавших под призыв в рамках частичной мобилизации.
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О том, что новогодние украшения доверят создавать малышам, сообщил мэр уральской столицы Алексей Орлов. Инициатива была озвучена во время форума «Города России-2030», сообщает Ура.ру.

Созданные руками детей игрушки повесят на новогоднее дерево с целью поддержки семей, в которых мужчина выполняет воинский долг на территории специальной военной операции ВС РФ. Для учащихся школ будут организованы соответствующие тренинги, проведение которых назначено на декабрь.

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Кроме того, мэр Екатеринбурга предложил часть игрушек оформить «в стиле культурных традиций различных стран». Получившиеся работы повесят на елку, которая в текущем году будет живой. Натуральное дерево поставят в честь 300-летия центра Свердловской области.

#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Спецоперация#Военные#Дети#Новый год#Екатеринбург
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