Bentley, Porsche, Mercedes: какими элитными авто владеют жители Нижнего Тагила

Межрайонная инспекция № 16 подсчитала, что среди 5 муниципалитетов (Горноуральского, Свободного, Верхней и Нижней Салды, а также Нижнего Тагила) наибольшее количество автомобилей премиум-класса числится именно за тагильчанами.
Самым дешевым автомобилем в списке стал Land Rover со 149 лошадиными силами под капотом. С него же федеральная служба собирает наименьший транспортный налог — 1547 рублей. В то же время собственник Ferrari отчисляет обязательный платеж в госказну в размере 236 890 тысяч рублей, ссылается на ФНС ИА «Все новости».
Наиболее часто жители Нижнего Тагила оформляли в собственность BMW X5, Lexus LX 570 и другие виды премиальных авто. Штучно в автопарке тагильчан представлены Bentley Bentayga, Mercedes Benz Gelendwagen AMG 63 и Porsche Panamera.
Ранее стало известно, что красная Ferrari и синий Porsche 911 устроили дрифт-заезд по центральной улице Екатеринбурга. Автолюбители засняли "валящие боком" машины, а ГИБДД предупредила об опасности такого рода поездок.