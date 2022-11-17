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Bentley, Porsche, Mercedes: какими элитными авто владеют жители Нижнего Тагила

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI

Почти 300 владельцев элитных авто живут в Нижнем Тагиле

В 2021 году 259 жителей Нижнего Тагила, в автопарке которых 275 люксовых автомобилей, заплатили 5,4 миллиона рублей в виде налогов. Самым дорогим автомобилем стал Ferrari 812 Superfast, мощность которого — 796 лошадиных сил.

Межрайонная инспекция № 16 подсчитала, что среди 5 муниципалитетов (Горноуральского, Свободного, Верхней и Нижней Салды, а также Нижнего Тагила) наибольшее количество автомобилей премиум-класса числится именно за тагильчанами.

Самым дешевым автомобилем в списке стал Land Rover со 149 лошадиными силами под капотом. С него же федеральная служба собирает наименьший транспортный налог — 1547 рублей. В то же время собственник Ferrari отчисляет обязательный платеж в госказну в размере 236 890 тысяч рублей, ссылается на ФНС ИА «Все новости».

Наиболее часто жители Нижнего Тагила оформляли в собственность BMW X5, Lexus LX 570 и другие виды премиальных авто. Штучно в автопарке тагильчан представлены Bentley Bentayga, Mercedes Benz Gelendwagen AMG 63 и Porsche Panamera.

Ferrari и Porsche 911 жгли резину в центре Екатеринбурга на дрифт-заезде
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Ранее стало известно, что красная Ferrari и синий Porsche 911 устроили дрифт-заезд по центральной улице Екатеринбурга. Автолюбители засняли "валящие боком" машины, а ГИБДД предупредила об опасности такого рода поездок.

#Анна Варнакина#Транспорт#Нижний Тагил#Машина#Транспортный налог#Автомобиль#Деньги
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