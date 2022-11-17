Bentley, Porsche, Mercedes: какими элитными авто владеют жители Нижнего Тагила

Самым дешевым автомобилем в списке стал Land Rover со 149 лошадиными силами под капотом. С него же федеральная служба собирает наименьший транспортный налог — 1547 рублей. В то же время собственник Ferrari отчисляет обязательный платеж в госказну в размере 236 890 тысяч рублей, ссылается на ФНС ИА «Все новости».