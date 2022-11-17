Названы функции Центра организации дорожного движения в Нижнем Тагиле

В ведомстве потребовали, чтобы в городах с населением более 300 тысяч жителей и входящих в нацпроект «Безопасные качественные дороги», должны появится соответствующие структуры. Об этом в эфире «Тагил-ТВ» сообщал замглавы мэрии Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.