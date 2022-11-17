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Названы функции Центра организации дорожного движения в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:22
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на базе МБУ «Сигнал-3» появится «Центр организации дорожного движения». Причиной для этого послужило требование Минтранса.

В ведомстве потребовали, чтобы в городах с населением более 300 тысяч жителей и входящих в нацпроект «Безопасные качественные дороги», должны появится соответствующие структуры. Об этом в эфире «Тагил-ТВ» сообщал замглавы мэрии Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Также по его словам, в городе появятся и новые работники. Они будут ответственны за содержание и обслуживание системы управления движения на дорогах.

Также в городе ввели систему контролирования общественного транспорта. В планах – установка контроля за коммунальной техникой.

«Сигнал-3» в Нижнем Тагиле получил новое название
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Напомним, в Нижнем Тагиле третий год подряд реализуют проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем. На это израсходовано уже около 200 миллионов рублей.

 

Например, в рамках проекта в Нижнем Тагиле появилось 10 «умных» остановок. Отличить их от обычных можно при помощи специального табло.

#Общество#Нижний Тагил#Сигнал-3#Дорожное движение#Ведомство#Елена Озерова
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