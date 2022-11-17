Названы функции Центра организации дорожного движения в Нижнем Тагиле

В ведомстве потребовали, чтобы в городах с населением более 300 тысяч жителей и входящих в нацпроект «Безопасные качественные дороги», должны появится соответствующие структуры. Об этом в эфире «Тагил-ТВ» сообщал замглавы мэрии Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
Также по его словам, в городе появятся и новые работники. Они будут ответственны за содержание и обслуживание системы управления движения на дорогах.
Также в городе ввели систему контролирования общественного транспорта. В планах – установка контроля за коммунальной техникой.
Напомним, в Нижнем Тагиле третий год подряд реализуют проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем. На это израсходовано уже около 200 миллионов рублей.
Например, в рамках проекта в Нижнем Тагиле появилось 10 «умных» остановок. Отличить их от обычных можно при помощи специального табло.