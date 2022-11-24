Устроил сюрприз: многодетный отец из Екатеринбурга вернулся домой из зоны СВО

Мобилизованного отца троих детей вернули из зоны СВО в Екатеринбург

Мобилизованный отец троих детей, муж Анастасии Козловой из Екатеринбурга, вернулся домой. 30-летний Павел был призван на службу в спецоперации во время мобилизационных мероприятий 29 сентября, а 23 ноября вернулся домой (но не рассказал об этом близким).