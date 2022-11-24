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Устроил сюрприз: многодетный отец из Екатеринбурга вернулся домой из зоны СВО

Сегодня, 05:46
Фото: 1MI

Мобилизованного отца троих детей вернули из зоны СВО в Екатеринбург

Мобилизованный отец троих детей, муж Анастасии Козловой из Екатеринбурга, вернулся домой. 30-летний Павел был призван на службу в спецоперации во время мобилизационных мероприятий 29 сентября, а 23 ноября вернулся домой (но не рассказал об этом близким).

Мужчину пытались вернуть домой после того, как в России объявили отсрочку для многодетных отцов. Супруга мобилизованного пошла в Орджоникидзевский военкомат Екатеринбурга для того, чтобы просить возвращения мужа.

Военный комиссариат пообещал направить обращение в региональный военком, чтобы решение приняла областная комиссия. Далее была сверка документации. В это время Павла направили в Луганск. Обращение приняли недавно, и Павла вернули домой.

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Сам мужчина не рассказал близким о возвращении для того, чтобы произвести эффект неожиданности, пишет Е1.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Частичная мобилизация в России#Военные#Многодетный отец#Мобилизованные
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