Устроил сюрприз: многодетный отец из Екатеринбурга вернулся домой из зоны СВО

Мужчину пытались вернуть домой после того, как в России объявили отсрочку для многодетных отцов. Супруга мобилизованного пошла в Орджоникидзевский военкомат Екатеринбурга для того, чтобы просить возвращения мужа.
Военный комиссариат пообещал направить обращение в региональный военком, чтобы решение приняла областная комиссия. Далее была сверка документации. В это время Павла направили в Луганск. Обращение приняли недавно, и Павла вернули домой.
Сам мужчина не рассказал близким о возвращении для того, чтобы произвести эффект неожиданности, пишет Е1.