Дмитрий Песков ответил на слухи о готовящейся мобилизации страны

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что якобы Владимир Путин готовит обращение к населению. Предполагалось, что он может объявить мобилизацию населения. Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости», что эта информация не соответствует действительности.
Ранее Дмитрий Песков уже говорил о том, будет ли в России вторая волна частичной мобилизации. По его словам, таких обсуждений не ведется.
Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — добавил пресс-секретарь президента.
Напомним, что об окончании частичной мобилизации 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу. После Владимир Путин добавлял, что она действительно завершена, а подписания указа для этого не требуется.