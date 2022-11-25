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Дмитрий Песков ответил на слухи о готовящейся мобилизации страны

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков развеял слухи о готовящейся в стране мобилизации населения.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что якобы Владимир Путин готовит обращение к населению. Предполагалось, что он может объявить мобилизацию населения. Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости», что эта информация не соответствует действительности.

Ранее Дмитрий Песков уже говорил о том, будет ли в России вторая волна частичной мобилизации. По его словам, таких обсуждений не ведется.

Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — добавил пресс-секретарь президента.
Когда начнется вторая волна частичной мобилизации в Свердловской области
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Напомним, что об окончании частичной мобилизации 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу. После Владимир Путин добавлял, что она действительно завершена, а подписания указа для этого не требуется.

#Общество#Обращение#Президент#Частичная мобилизация#Елена Озерова
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