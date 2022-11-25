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Тагильчане жалуются на заоблачные цены на воду в буфете Ледового дворца

Сегодня, 15:24
Фото: TagilCity.ru
Буфет во дворце Ледового спорта
Согласно санитарным нормам, учреждения культуры и спорта должны обеспечить посетителей бесплатной водой, однако это правило соблюдается далеко не всегда. Редакция TagilCity.ru разбиралась, как обеспечен питьевой режим во дворцах Нижнего Тагила.

Как должен соблюдаться питьевой режим по СанПиН в Нижнем Тагиле

Тагильчанам, которые занимаются в учреждениях культуры и спорта города, согласно санитарным нормам должен быть обеспечен питьевой режим, то есть свободный доступ к воде в течение всего времени пребывания в организациях.

Кулеры должны размещаться в местах, находящихся вдали от попадания прямых солнечных лучей. При этом руководство должно обеспечить наличие предназначенной для контакта с пищевой продукцией посуды, исходя из количества посетителей. Рядом необходимо установить контейнер для сбора мусора.

Аппараты для воды необходимо мыть не реже одного раза в неделю и дезинфицировать не реже одного раза в три месяца. Наличие бутилированной питьевой воды допускается при наличии документов, подтверждающих ее безопасность и качество.

Тагильчане жалуются на дорогую питьевую воду во дворце Ледового спорта

Родители детей, занимающихся в спортшколе по хоккею «Спутник» в Нижнем Тагиле, пожаловались на «золотую» воду в буфете Ледового дворца. Стоимость 0,5 литра в учреждении составляет 60 рублей, тогда как в розничных магазинах такой же объем продают за 30 рублей. Один из собеседников редакции пояснил, что в соседнем магазине можно купить воду значительно дешевле, нежели в буфете во дворце. Этот буфет обслуживается комбинатом питания «Уралвагонзавода».

Буфет во дворце Ледового спортаБуфет во дворце Ледового спорта
Буфет во дворце Ледового спортаБуфет во дворце Ледового спорта
Буфет во дворце Ледового спорта
Фото: TagilCity.ru

Журналист TagilCity.ru побывал в Ледовом дворце и пообщался с руководителем спортшколы по хоккею «Спутник» Александром Челушкиным. По его словам, он не имеет отношения к ценам на воду в буфете.

Школа не имеет никакого отношения к буфету. Мы арендуем в Ледовом дворце у УВЗ только залы раздевалки и лед. Не понимаю, чего от меня хотят добиться родители. Они писали жалобы в тагильский ОБЭП, в прокуратуры Дзержинского и Ленинского районов, Свердловской области и России, губернатору Евгению Куйвашеву и президенту Владимиру Путину. Все проверки уже прошли, никаких замечаний нет, — пояснил TagilCity.ru Александр Челушкин.
Ледовый дворец спортаЛедовый дворец спорта
Александр ЧелушкинАлександр Челушкин
Ледовый дворец спортаЛедовый дворец спорта
Ледовый дворец спорта
Фото: TagilCity.ru

ДК им. Окунева на Вагонке также является объектом АО НПК «Уралвагонзавод». На вопрос о соблюдении питьевого режима директор учреждения Алена Камешкова попросила журналиста редакции отправить официальный запрос на предприятие.

Деятельность социальных объектов Уралвагонзавода строго регламентируется и осуществляется в соответствии с действующим российским законодательством. 
Питьевой режим во Дворце культуры имени И. В. Окунева обеспечивается за счет средств предприятия, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ. 

При этом вопрос о питьевом режиме во Дворце ледового спорта на предприятии не ответили. 

Редакция TagilCity.ru решила выяснить, как же обстоят дела с организацией питьевого режима в остальных дворцах Нижнего Тагила и есть ли там бесплатная вода.

Дворец национальных культур: воду оплачивают родители

Во дворце национальных культур работает 24 клубных формирования. В некоторых из них родители купили кулеры и установили их в кабинете, либо используется бутилированная вода с помпами. Одноразовые стаканчики для детей также приобретаются отдельно. За питьевой режим отвечают руководители коллективов и родители. Для общего пользования во дворце также имеется кулер.

Средства на воду для учреждений культуры в бюджете Нижнего Тагила не заложены, а внебюджетных средств у нас на это нет. Поэтому чаще всего приходится прибегать к материальной помощи родителей, — пояснила директор «Дворца национальных культур» Марина Кибардина.

Она рассказала, что руководство дворца не заключает договор с компаниями на поставку воды, родители решают этот вопрос самостоятельно. Кроме того в здании не установлены какие-либо коммерческие аппараты со снеками или кофе. Директор связывает это с отдаленностью территории, на которой располагается дворец и не очень большим числом посетителей.

В основном, люди не готовы платить за такие автоматы. Для того, чтобы их установить, юридическое лицо должно согласовать все с администрацией города и получить разрешение на аренду, так как мы являемся муниципальным бюджетным учреждением, — отметила директор.

Дворец культуры «Юбилейный»: воду покупают из внебюджетных средств

В ДК «Юбиленый» вода для занимающихся в коллективах приобретается за счет внебюджетных средств.

Для участников коллективов мы приобретаем и привозим воду. Она предоставляется бесплатно, также как и стаканчики. Раньше кулер для родителей стоял и в вестибюле, но так как у нас сейчас ремонт, его пришлось пока переместить в другое место, — пояснила журналисту TagilCity.ru директор дворца Евгения Главатских.

Также она отметила, что для удобства посетителей в фойе установлены кофейный и снековый аппараты.

ДК "Юбилейный"ДК "Юбилейный"
ДК "Юбилейный"ДК "Юбилейный"
ДК "Юбилейный"
Фото: TagilCity.ru

Центр культуры и искусства НТМК: бесплатную воду предоставляет ДК

По словам директора ДК НТМК Ольги Москвиной, во дворце питьевой режим соблюдается в обязательном порядке. Все занимающиеся в объединениях, а также посетители имеют доступ к бесплатной воде.

Кулеры установлены в каждой студии и фойе. Вода и стаканчики закупаются из средств ДК, в том числе и для сотрудников. Также во дворце работает кафе, там родители могут попить чай или перекусить, пока ждут детей. Помимо этого в здании установлены кофейные и снековые аппараты, площадь под них сдается в аренду, — рассказала TagilCity.ru Ольга Москвина.

Таким образом, в разных учреждениях Нижнего Тагила питьевой режим соблюдается по-своему. Где-то водой посетителей обеспечивают сами дворцы, где-то за нее приходится платить родителям, а где-то работает буфет с завышенными ценами для тех, кто забыл взять с собой воду. В любом случае, чтобы точно не остаться без питья, лучше взять с собой на занятия небольшую бутылочку с водой.

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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Питьевой режим#Дворец культуры#Жалобы#Евгения Сафина#Кулер#Спорт#Свободное время
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