Тагильчане жалуются на заоблачные цены на воду в буфете Ледового дворца

Тагильчанам, которые занимаются в учреждениях культуры и спорта города, согласно санитарным нормам должен быть обеспечен питьевой режим, то есть свободный доступ к воде в течение всего времени пребывания в организациях.
Кулеры должны размещаться в местах, находящихся вдали от попадания прямых солнечных лучей. При этом руководство должно обеспечить наличие предназначенной для контакта с пищевой продукцией посуды, исходя из количества посетителей. Рядом необходимо установить контейнер для сбора мусора.
Аппараты для воды необходимо мыть не реже одного раза в неделю и дезинфицировать не реже одного раза в три месяца. Наличие бутилированной питьевой воды допускается при наличии документов, подтверждающих ее безопасность и качество.
Родители детей, занимающихся в спортшколе по хоккею «Спутник» в Нижнем Тагиле, пожаловались на «золотую» воду в буфете Ледового дворца. Стоимость 0,5 литра в учреждении составляет 60 рублей, тогда как в розничных магазинах такой же объем продают за 30 рублей. Один из собеседников редакции пояснил, что в соседнем магазине можно купить воду значительно дешевле, нежели в буфете во дворце. Этот буфет обслуживается комбинатом питания «Уралвагонзавода».
Журналист TagilCity.ru побывал в Ледовом дворце и пообщался с руководителем спортшколы по хоккею «Спутник» Александром Челушкиным. По его словам, он не имеет отношения к ценам на воду в буфете.
Школа не имеет никакого отношения к буфету. Мы арендуем в Ледовом дворце у УВЗ только залы раздевалки и лед. Не понимаю, чего от меня хотят добиться родители. Они писали жалобы в тагильский ОБЭП, в прокуратуры Дзержинского и Ленинского районов, Свердловской области и России, губернатору Евгению Куйвашеву и президенту Владимиру Путину. Все проверки уже прошли, никаких замечаний нет, — пояснил TagilCity.ru Александр Челушкин.
ДК им. Окунева на Вагонке также является объектом АО НПК «Уралвагонзавод». На вопрос о соблюдении питьевого режима директор учреждения Алена Камешкова попросила журналиста редакции отправить официальный запрос на предприятие.
Деятельность социальных объектов Уралвагонзавода строго регламентируется и осуществляется в соответствии с действующим российским законодательством.
Питьевой режим во Дворце культуры имени И. В. Окунева обеспечивается за счет средств предприятия, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.
При этом вопрос о питьевом режиме во Дворце ледового спорта на предприятии не ответили.
Редакция TagilCity.ru решила выяснить, как же обстоят дела с организацией питьевого режима в остальных дворцах Нижнего Тагила и есть ли там бесплатная вода.
Во дворце национальных культур работает 24 клубных формирования. В некоторых из них родители купили кулеры и установили их в кабинете, либо используется бутилированная вода с помпами. Одноразовые стаканчики для детей также приобретаются отдельно. За питьевой режим отвечают руководители коллективов и родители. Для общего пользования во дворце также имеется кулер.
Средства на воду для учреждений культуры в бюджете Нижнего Тагила не заложены, а внебюджетных средств у нас на это нет. Поэтому чаще всего приходится прибегать к материальной помощи родителей, — пояснила директор «Дворца национальных культур» Марина Кибардина.
Она рассказала, что руководство дворца не заключает договор с компаниями на поставку воды, родители решают этот вопрос самостоятельно. Кроме того в здании не установлены какие-либо коммерческие аппараты со снеками или кофе. Директор связывает это с отдаленностью территории, на которой располагается дворец и не очень большим числом посетителей.
В основном, люди не готовы платить за такие автоматы. Для того, чтобы их установить, юридическое лицо должно согласовать все с администрацией города и получить разрешение на аренду, так как мы являемся муниципальным бюджетным учреждением, — отметила директор.
В ДК «Юбиленый» вода для занимающихся в коллективах приобретается за счет внебюджетных средств.
Для участников коллективов мы приобретаем и привозим воду. Она предоставляется бесплатно, также как и стаканчики. Раньше кулер для родителей стоял и в вестибюле, но так как у нас сейчас ремонт, его пришлось пока переместить в другое место, — пояснила журналисту TagilCity.ru директор дворца Евгения Главатских.
Также она отметила, что для удобства посетителей в фойе установлены кофейный и снековый аппараты.
По словам директора ДК НТМК Ольги Москвиной, во дворце питьевой режим соблюдается в обязательном порядке. Все занимающиеся в объединениях, а также посетители имеют доступ к бесплатной воде.
Кулеры установлены в каждой студии и фойе. Вода и стаканчики закупаются из средств ДК, в том числе и для сотрудников. Также во дворце работает кафе, там родители могут попить чай или перекусить, пока ждут детей. Помимо этого в здании установлены кофейные и снековые аппараты, площадь под них сдается в аренду, — рассказала TagilCity.ru Ольга Москвина.
Таким образом, в разных учреждениях Нижнего Тагила питьевой режим соблюдается по-своему. Где-то водой посетителей обеспечивают сами дворцы, где-то за нее приходится платить родителям, а где-то работает буфет с завышенными ценами для тех, кто забыл взять с собой воду. В любом случае, чтобы точно не остаться без питья, лучше взять с собой на занятия небольшую бутылочку с водой.