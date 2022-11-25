Тагильчане жалуются на заоблачные цены на воду в буфете Ледового дворца

Родители детей, занимающихся в спортшколе по хоккею «Спутник» в Нижнем Тагиле, пожаловались на «золотую» воду в буфете Ледового дворца. Стоимость 0,5 литра в учреждении составляет 60 рублей, тогда как в розничных магазинах такой же объем продают за 30 рублей. Один из собеседников редакции пояснил, что в соседнем магазине можно купить воду значительно дешевле, нежели в буфете во дворце. Этот буфет обслуживается комбинатом питания «Уралвагонзавода».