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Погибшего на спецоперации ветерана Чечни похоронили в Красноуфимске

Сегодня, 13:31
Фото: Михаил Конев "ВКонтакте"
Накануне прошли похороны ветерана Чечни, прошедшего службу в Таджикистане, но погибшего в СВО на Украине. С Владимиром Моргуном простились жители Красноуфимска 26 ноября.

Известно, что усопший был посмертно награжден Орденом Мужества за качества, проявленные при выполнении боевых задач в южных регионах. При этом мужчина не был рожден в Красноуфимске, однако после переезда смог обзавестись друзьями и близкими благодаря своему характеру и поступкам.

Фото: Михаил Конев "ВКонтакте"
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Боевой путь военнослужащего начался в 1994 году, в конфликте в Чечне. После этого по Владимир Моргун нес контрактную службу в Таджикистане.

И в этот раз, будучи призванным на службу, не раздумывая, отправился выполнять свой воинский долг, — сообщил на личной странице в социальных сетях глава Красноуфимского ГО Михаил Конев.
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Градоначальник рассказал, что ныне погибший во времена участия в СВО помогал выносить раненых сослуживцев с поля боя. Последнее сражение военнообязанного закончилось гибелью из-за артиллерийских снарядов, которые нанесли несовместимые с жизнью увечья.

#Анна Варнакина#Происшествия#Операция на Украине#Военные#Смерть#Красноуфимск#Похороны
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