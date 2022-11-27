Погибшего на спецоперации ветерана Чечни похоронили в Красноуфимске

Известно, что усопший был посмертно награжден Орденом Мужества за качества, проявленные при выполнении боевых задач в южных регионах. При этом мужчина не был рожден в Красноуфимске, однако после переезда смог обзавестись друзьями и близкими благодаря своему характеру и поступкам.
Боевой путь военнослужащего начался в 1994 году, в конфликте в Чечне. После этого по Владимир Моргун нес контрактную службу в Таджикистане.
И в этот раз, будучи призванным на службу, не раздумывая, отправился выполнять свой воинский долг, — сообщил на личной странице в социальных сетях глава Красноуфимского ГО Михаил Конев.
Градоначальник рассказал, что ныне погибший во времена участия в СВО помогал выносить раненых сослуживцев с поля боя. Последнее сражение военнообязанного закончилось гибелью из-за артиллерийских снарядов, которые нанесли несовместимые с жизнью увечья.