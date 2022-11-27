Погибшего на спецоперации ветерана Чечни похоронили в Красноуфимске

Известно, что усопший был посмертно награжден Орденом Мужества за качества, проявленные при выполнении боевых задач в южных регионах. При этом мужчина не был рожден в Красноуфимске, однако после переезда смог обзавестись друзьями и близкими благодаря своему характеру и поступкам.