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Вахтовик из Тавды погиб на спецоперации на Украине

Сегодня, 08:05
Фото: 1MI
38-летний Алексей Воронин из Тавды погиб на СВО. Он был вахтовиком и накануне вручения повестки вернулся с Севера.

Алексей прошел Чеченскую войну, там он служил в пограничных войсках. По словам знакомых, на фронт он отправился не раздумывая, так как считал защиту Родины своим долгом. Однако перед отправкой военный почему-то стал у всех просить прощения, хотя было не за что.

Вахтовик был в разводе с супругой, но у них есть общий сын. Родственница свердловчанина пояснила, что Алексей был хорошим и любящим отцом. Теперь мальчик сильно переживает и плачет.

Дата прощания с военнослужащим пока не назначена, так как тело еще не доставлено в Тавду, пишет Е1.

Названа новая дата прощания с погибшим на СВО ефрейтором из Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Операция на Украине#Спецоперация#Свердловская область#Новости УрФО#Погибший#Фронт#Военный#Смерть
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