Вахтовик из Тавды погиб на спецоперации на Украине

Алексей прошел Чеченскую войну, там он служил в пограничных войсках. По словам знакомых, на фронт он отправился не раздумывая, так как считал защиту Родины своим долгом. Однако перед отправкой военный почему-то стал у всех просить прощения, хотя было не за что.
Вахтовик был в разводе с супругой, но у них есть общий сын. Родственница свердловчанина пояснила, что Алексей был хорошим и любящим отцом. Теперь мальчик сильно переживает и плачет.
Дата прощания с военнослужащим пока не назначена, так как тело еще не доставлено в Тавду, пишет Е1.