Вахтовик из Тавды погиб на спецоперации на Украине

Алексей прошел Чеченскую войну, там он служил в пограничных войсках. По словам знакомых, на фронт он отправился не раздумывая, так как считал защиту Родины своим долгом. Однако перед отправкой военный почему-то стал у всех просить прощения, хотя было не за что.