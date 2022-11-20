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Младший сержант из Заречного погиб на спецоперации

Сегодня, 12:42
Фото: TagilCity.ru
Игорь Волкоморов, младший сержант из Заречного, скончался при выполнении боевых задач под Херсоном в поселке Дудчаны.

22 ноября в досуговом центре «Романтик» в деревне Курманка по улице Юбилейной, 16 пройдет панихида по военнослужащему Игорю Волкоморову. Свердловчанину было 33 года.

Игорь Волкоморов
Фото: Администрация Заречного

С 11 до 12 часов дня по уральскому времени все желающие смогут попрощаться с военным. Отпевание начнется по завершении панихиды и продлится на протяжении получаса, сообщает администрация Заречного.

На «гражданке» у мужчины остались мама, сын, брат и другие родственники и друзья.

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В зоне спецоперации погиб стрелок из Новоуральска
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Напомним, что на территории СВО скончался стрелок из Новоуральска. Климу Никитину было 24 года, он служил в ВС РФ с 2017 до 2021 года. О гибели земляка сообщил градоначальник Вячеслав Тюменцев.

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