TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Многодетный отец из Первоуральска погиб на спецоперации

Сегодня, 10:48
Фото: 1MI
Мобилизованный отец троих детей Данил Нарбутовских из Первоуральска скончался на территории проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине.
При неизвестных обстоятельствах на СВО погиб уроженец Свердловской области
Узнать подробнее

Данила Нарбутовских знали в родном городе как героя: мужчина собственноручно задержал педофила, который убил и изнасиловал 3-х маленьких девочек. В этот момент свердловчанину было 18 лет. Первоуральца призвали в рамках мобилизационных мероприятий 28 сентября.

Родным парня позвонили 1 декабря и рассказали о смерти военного. Военкомат Первоуральска информацию подтвердил.

40-летний военный из Кушвы погиб во время спецоперации
Узнать подробнее

Дома у молодого человека остались мама, жена и трое детей. Когда вышло распоряжение об отсрочке для многодетных отцов, супруга мобилизованного обращалась во всевозможные инстанции, однако свердловчанин уже находился на полях сражений, сообщает Е1.

Читайте также:
Уроженец Полевского погиб на поле боя на СВОВодитель из Белоярского погиб в ходе СВО на УкраинеВодитель бетонного завода из Серова погиб на СВО

Скоро Данила привезут в Первоуральск для похорон. Дата и время траурной церемонии пока неизвестны.

#Операция на Украине#Анна Варнакина#Первоуральск#Происшествия#Смерть#Мобилизованные#Погиб
Подпишитесь
Кадровый дефицит произошел в Свердловской области из-за нехватки трудовых мигрантов
Сегодня, 07:38
«Главная зарплата — эмоции»: сколько зарабатывает Дед Мороз в Нижнем Тагиле
30 ноября 06:27
46,6 млн задолжал тагильский УСМ банку из Москвы
Вчера, 16:17
В Нижнем Тагиле простились с погибшим в ДТП Вячеславом Перемыкиным
Сегодня, 09:25
В Нижнем Тагиле прогнозируют увеличение средней зарплаты до 58 тысяч к 2025 году
Сегодня, 09:28
Почему дорожают овощи в Свердловской области
Вчера, 11:48