Многодетный отец из Первоуральска погиб на спецоперации

Данила Нарбутовских знали в родном городе как героя: мужчина собственноручно задержал педофила, который убил и изнасиловал 3-х маленьких девочек. В этот момент свердловчанину было 18 лет. Первоуральца призвали в рамках мобилизационных мероприятий 28 сентября.