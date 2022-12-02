Многодетный отец из Первоуральска погиб на спецоперации

Данила Нарбутовских знали в родном городе как героя: мужчина собственноручно задержал педофила, который убил и изнасиловал 3-х маленьких девочек. В этот момент свердловчанину было 18 лет. Первоуральца призвали в рамках мобилизационных мероприятий 28 сентября.
Родным парня позвонили 1 декабря и рассказали о смерти военного. Военкомат Первоуральска информацию подтвердил.
Дома у молодого человека остались мама, жена и трое детей. Когда вышло распоряжение об отсрочке для многодетных отцов, супруга мобилизованного обращалась во всевозможные инстанции, однако свердловчанин уже находился на полях сражений, сообщает Е1.
Скоро Данила привезут в Первоуральск для похорон. Дата и время траурной церемонии пока неизвестны.