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В Красноуфимске простятся с погибшим в СВО Иваном Мухановым

Сегодня, 18:03
Фото: 1MI
Житель Красноуфимска погиб при обстреле села Макеевка, Ивану Муханову было 45 лет. Дома его ждала жена, которая теперь надеется забеременеть с помощью замороженного биоматериала мужа.

Иван Муханов несколько раз обращался в военкомат с просьбой отправить его в зону проведения специальной военной операции, но каждый раз получал отказ. Тогда он поступил на службу в войско уральского казачества и отправился защищать Родину.

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В зоне СВО житель СВО пробыл меньше месяца, 12 ноября при обстреле ВСУ села Макеевка он погиб. Перед отправкой в зону СВО Иван оставил для своей жены возможность забеременеть, теперь она надеется продолжить род героя и любимого мужа.

Прощание с Иваном Мухановым пройдёт в Красноуфимске 3 декабря.

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