В Красноуфимске простятся с погибшим в СВО Иваном Мухановым

Иван Муханов несколько раз обращался в военкомат с просьбой отправить его в зону проведения специальной военной операции, но каждый раз получал отказ. Тогда он поступил на службу в войско уральского казачества и отправился защищать Родину.
В зоне СВО житель СВО пробыл меньше месяца, 12 ноября при обстреле ВСУ села Макеевка он погиб. Перед отправкой в зону СВО Иван оставил для своей жены возможность забеременеть, теперь она надеется продолжить род героя и любимого мужа.
Прощание с Иваном Мухановым пройдёт в Красноуфимске 3 декабря.