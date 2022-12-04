Юноша погиб после падения с балкона на глазах у жителей Первоуральска

3 декабря жители Первоуральска заметили молодого человека, сидящего на краю балкона высотного дома. Несмотря на попытки отговорить юношу от рокового шага, он все-таки осуществил задуманное. Свидетелями трагического происшествия стали соседи юноши, которые в это время находились во дворе дома.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, перед роковым шагом молодой человек сообщил своему товарищу, что оставил прощальное письмо, сейчас его поисками занимаются следователи.
Известно, что подросток воспитывался в интернате. Отец молодого человека скончался, а мать лишена родительских прав из-за алкогольной зависимости.