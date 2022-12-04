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Юноша погиб после падения с балкона на глазах у жителей Первоуральска

Сегодня, 05:57
Фото: Патрульный участок
Накануне в Первоуральске разыгралась трагедия, в результате которой погиб 15-летний подросток. Очевидцы рассказали, что некоторое время он сидел на краю балкона, а затем упал на крышу подъезда. Еще живого юношу госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но через несколько часов он скончался.

3 декабря жители Первоуральска заметили молодого человека, сидящего на краю балкона высотного дома. Несмотря на попытки отговорить юношу от рокового шага, он все-таки осуществил задуманное. Свидетелями трагического происшествия стали соседи юноши, которые в это время находились во дворе дома.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, перед роковым шагом молодой человек сообщил своему товарищу, что оставил прощальное письмо, сейчас его поисками занимаются следователи.

Известно, что подросток воспитывался в интернате. Отец молодого человека скончался, а мать лишена родительских прав из-за алкогольной зависимости.

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#Андрей Труфанов#Свердловская область#Происшествия#Дети#Погиб#Смерть#Подросток
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