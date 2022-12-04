Юноша погиб после падения с балкона на глазах у жителей Первоуральска

Накануне в Первоуральске разыгралась трагедия, в результате которой погиб 15-летний подросток. Очевидцы рассказали, что некоторое время он сидел на краю балкона, а затем упал на крышу подъезда. Еще живого юношу госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но через несколько часов он скончался.