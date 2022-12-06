10-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса Audi Q3 в Екатеринбурге

Автомобилист зарубежной машины прошел медосвидетельствование на алкотестере. Инструмент не выявил наличия алкоголя в крови. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за 2022 год водитель 10 раз нарушил ПДД. Кроме того, мужчина не расплатился со старыми штрафами, в результате чего может быть привлечен к ответственности в виде двойной суммы оплаты или аресту на 15 суток.