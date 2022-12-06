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10-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса Audi Q3 в Екатеринбурге

Сегодня, 03:34
Фото: 1MI
Десятилетний мальчик решил перебежать проезжую часть и был сбит водителем Audi Q3 5 декабря примерно в 23:16 по уральскому времени на улице Вайнера, 13 в Екатеринбурге. Ребенку потребовалась помощь медиков.
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Известно, что автомобилист ехал со стороны улицы Антона Валека по направлению к Маршала Жукова. Машина двигалась по намеченному маршруту, но перед ней юный житель Екатеринбурга решил пересечь дорожное полотно. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

Мужчина за рулем Audi Q3 ударил по педали тормоза, однако избежать аварии не удалось. Ребенка отправили под контроль медицинский работников больницы No 9 с разнообразными телесными повреждениями, сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.

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Автомобилист зарубежной машины прошел медосвидетельствование на алкотестере. Инструмент не выявил наличия алкоголя в крови. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за 2022 год водитель 10 раз нарушил ПДД. Кроме того, мужчина не расплатился со старыми штрафами, в результате чего может быть привлечен к ответственности в виде двойной суммы оплаты или аресту на 15 суток.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Дети#Авария#Полиция#Штраф#ГИБДД#ДТП
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