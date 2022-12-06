TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Еще один мобилизованный скончался в учебном центре Елани

Сегодня, 06:52
Фото: 1MI
В учебном центре Министерства обороны в Елани Свердловской области скончался еще один мобилизованный гражданин.

Информацию о произошедшем подтвердил депутат Государственной думы Максим Иванов, пишет ЕАН. По его словам, мужчина был пьян и захлебнулся рвотными массами.

Также депутат отметил, что в последнее время ситуация в Елани выправляется. С мобилизованными постоянно проводятся занятия, они стали меньше выпивать.

Это уже не первый случай смерти мобилизованных в учебном центре в Свердловской области. Ранее четыре человека умерли по разным причинам. Один из мужчин скончался по возвращению домой, еще один — из-за проблем с сердцем. Семьям всех скончавшихся мужчин обещали выплатить компенсации. По всем фактам смертей также возбуждены уголовные дела.

Мобилизованный житель Новоуральска получил ранения в зоне СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
29 жен пытаются вернуть обвиненных в дезертирстве мобилизованных мужей в ИрбитМать 2 месяца пытается вернуть мобилизованного больного сына в СеровЖена мобилизованного екатеринбуржца заявила об отсутствии выплат и льгот
#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Смерть#Умершие#Военные#Мобилизованные
Подпишитесь
Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
Вчера, 15:23
Слесарь с УВЗ в Нижнем Тагиле предложил отдать суточную зарплату в СВО
Вчера, 09:27
Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с выбросами и новая плотина на Иван-озере
Вчера, 09:25
Депутаты предложили увеличить штраф за незаконные граффити в Свердловской области
Сегодня, 05:41
С начала спецоперации из плена удалось вернуть 12 жителей Свердловской области
Вчера, 09:37