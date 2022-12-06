Еще один мобилизованный скончался в учебном центре Елани

Это уже не первый случай смерти мобилизованных в учебном центре в Свердловской области. Ранее четыре человека умерли по разным причинам. Один из мужчин скончался по возвращению домой, еще один — из-за проблем с сердцем. Семьям всех скончавшихся мужчин обещали выплатить компенсации. По всем фактам смертей также возбуждены уголовные дела.