Еще один мобилизованный скончался в учебном центре Елани

Информацию о произошедшем подтвердил депутат Государственной думы Максим Иванов, пишет ЕАН. По его словам, мужчина был пьян и захлебнулся рвотными массами.
Также депутат отметил, что в последнее время ситуация в Елани выправляется. С мобилизованными постоянно проводятся занятия, они стали меньше выпивать.
Это уже не первый случай смерти мобилизованных в учебном центре в Свердловской области. Ранее четыре человека умерли по разным причинам. Один из мужчин скончался по возвращению домой, еще один — из-за проблем с сердцем. Семьям всех скончавшихся мужчин обещали выплатить компенсации. По всем фактам смертей также возбуждены уголовные дела.