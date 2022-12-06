Мобилизованный житель Новоуральска получил ранения в зоне СВО

Новоуралец был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре, а 8 ноября получил ранение и был эвакуирован в госпиталь Иркутска, сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Новоуральский Вячеслав Тюменцев. Раненному предстоит перенести еще несколько операций.
Своего земляка навестили в госпитале сотрудники одного из стратегических предприятий города, которые находились в командировке в Ангарске и решили в знак поддержки посетить военный госпиталь соседнего Иркутска.
Новоуральцы передали воину слова поддержки от земляков и вручили раненному небольшой подарок.