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Мобилизованный житель Новоуральска получил ранения в зоне СВО

Сегодня, 01:51
Фото: 1MI
В госпитале Иркутска с ранением, полученным в ходе проведения специальной военной операции, находится мобилизованный житель Новоуральска. Врачам предстоит провести раненному несколько операций.

Новоуралец был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре, а 8 ноября получил ранение и был эвакуирован в госпиталь Иркутска, сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Новоуральский Вячеслав Тюменцев. Раненному предстоит перенести еще несколько операций.

Своего земляка навестили в госпитале сотрудники одного из стратегических предприятий города, которые находились в командировке в Ангарске и решили в знак поддержки посетить военный госпиталь соседнего Иркутска.

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Новоуральцы передали воину слова поддержки от земляков и вручили раненному небольшой подарок.

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#Андрей Труфанов#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Мобилизованные#Спецоперация#Военные#Ранения#Госпиталь
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