Мобилизованный житель Новоуральска получил ранения в зоне СВО

Новоуралец был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре, а 8 ноября получил ранение и был эвакуирован в госпиталь Иркутска, сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Новоуральский Вячеслав Тюменцев. Раненному предстоит перенести еще несколько операций.