От полученных ранений на спецоперации скончался заводчанин из Каменска-Уральского

Мужчина был мобилизован. До этого он работал плавильщиком на местном заводе. Он отслужил срочную службу в армии. 19 ноября мужчине должно было исполниться 43 года.

Прощание с погибшим запланировано на 7 декабря на городской Аллее Славы. Похоронен он будет в селе Травянском Каменского района, откуда он родом.

Ранее стало известно, что почти три десятка жен мобилизованных жителей Свердловской области объединились, чтобы вернуть своих супругов домой. По их словам, мужчин обвинили в дизертирстве из-за оставления места дислокации.