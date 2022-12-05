TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

От полученных ранений на спецоперации скончался заводчанин из Каменска-Уральского

Сегодня, 05:34
Фото: 1MI
С работником одного из заводов простятся в Каменске-Уральском. Алексей Мальцев погиб от полученных ранений на спецоперации на Украине.

Администрация Каменска-Уральского выразила соболезнования родным погибшего, пишет Е1. Дома мужчину ждали жена, мама и дочка.

 

Мужчина был мобилизован. До этого он работал плавильщиком на местном заводе. Он отслужил срочную службу в армии. 19 ноября мужчине должно было исполниться 43 года. 

Прощание с погибшим запланировано на 7 декабря на городской Аллее Славы. Похоронен он будет в селе Травянском Каменского района, откуда он родом.

Ранее стало известно, что почти три десятка жен мобилизованных жителей Свердловской области объединились, чтобы вернуть своих супругов домой. По их словам, мужчин обвинили в дизертирстве из-за оставления места дислокации.

29 жен пытаются вернуть обвиненных в дезертирстве мобилизованных мужей в Ирбит
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать 2 месяца пытается вернуть мобилизованного больного сына в СеровГерой из Первоуральска погиб в зоне проведения СВОДоброволец из Екатеринбурга погиб на спецоперации
#Ирина Кирилова#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Свердловская область#Каменск-Уральский#Погибшие#Смерть#Спецоперация
Подпишитесь
Кадровый дефицит произошел в Свердловской области из-за нехватки трудовых мигрантов
2 декабря 07:38
Цены на искусственные елки в Нижнем Тагиле поднялись до 50%
2 декабря 11:57
Дни милосердия для инвалидов, детей-сирот и престарелых пройдут в Нижнем Тагиле
3 декабря 10:30
Кровь и визг: стаффорд растерзал шпица на глазах у хозяев на Вагонке в Нижнем Тагиле
3 декабря 13:39
Инвалидам в Тагиле дважды отказано в возбуждении уголовного дела в отношении вандалов
3 декабря 07:50
Брать деньги за катание на главной горке в ледовом городке будут власти Екатеринбурга
3 декабря 11:02