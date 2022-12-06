TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Полпред президента в УрФО поручил ГФИ контролировать обращения военнослужащих

Сегодня, 04:42
Фото: Сайт Правительства России
На совещании с главными инспекторами России полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев дал поручение обеспечить контроль за обращениями военнослужащих.
Якушев предостерег от навязчивости семьям мобилизованных из Свердловской области
Узнать подробнее

Усилить проверку полноты ответов и их своевременность Якушев поручил всем регионам подконтрольных округов: Свердловской, Челябинской, Тюменской и другим областям Урала. Ответственность за эту работу возложили на сотрудников ГФИ, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу полпреда. В ведомстве подтвердили, что обращения поступают, а большая часть вопросов касается предоставления брони, денежных выплат или медицинских противопоказаний к службе в рядах ВС РФ.

Читайте также:
Татьяна Мерзлякова: «Среди свердловских военнослужащих нет дезертиров»Родственники мобилизованных уральцев обратились в военную прокуратуру ЕкатеринбургаОтсутствующий в списках военных житель Тагила получил часть выплат за участие в СВО

Под мероприятия, обеспечивающие контроль, попадают как устные, так и письменные запросы военнообязанных. Со слов Владимира Якушева, власть должна «знать ситуацию без прикрас», а также вовремя реагировать на входящие сообщения от военных.

#Анна Варнакина#Новости УрФО#Владимир Якушев#ГИБДД#Полпред#Военные#Общество
Подпишитесь
Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
Вчера, 15:23
Слесарь с УВЗ в Нижнем Тагиле предложил отдать суточную зарплату в СВО
Вчера, 09:27
Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с выбросами и новая плотина на Иван-озере
Вчера, 09:25
«Так себе воины»: Депутат Госдумы высказался об обвиненных в дезертирстве из Ирбита
Вчера, 08:04
Кадровый дефицит появился в Свердловской области из-за нехватки трудовых мигрантов
2 декабря 07:38
С начала спецоперации из плена удалось вернуть 12 жителей Свердловской области
Вчера, 09:37