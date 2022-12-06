Полпред президента в УрФО поручил ГФИ контролировать обращения военнослужащих

Усилить проверку полноты ответов и их своевременность Якушев поручил всем регионам подконтрольных округов: Свердловской, Челябинской, Тюменской и другим областям Урала. Ответственность за эту работу возложили на сотрудников ГФИ, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу полпреда. В ведомстве подтвердили, что обращения поступают, а большая часть вопросов касается предоставления брони, денежных выплат или медицинских противопоказаний к службе в рядах ВС РФ.