Глава Минкульта МО Кузнецов: Этой зимой для жителей региона покажут 400 спектаклей

Более 400 новогодних представлений смогут увидеть жители Подмосковья в этом сезоне. Из них более 300 покажут в муниципальных театрах и более 100 — в государственных, пишет издание newizv.ru. Кроме этого, более 3000 праздников проведут в домах культуры по всей области. Программы рассчитаны преимущественно на семьи с детьми или на юных зрителей. Как отметил глава регионального минкульта, это принципиальный вектор при создании новогоднего репертуара в этом году.