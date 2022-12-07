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Глава Минкульта МО Кузнецов: Этой зимой для жителей региона покажут 400 спектаклей

Сегодня, 13:08
Фото: Пресс-служба Правительства МО
На пресс-конференции Минкульта Московской области в ТАСС глава ведомства Василий Кузнецов рассказал о том, какие мероприятия ожидают жителей региона этой зимой. Прежде всего министр отметил семейную направленность программы и камерный формат мероприятий.

Более 400 новогодних представлений смогут увидеть жители Подмосковья в этом сезоне. Из них более 300 покажут в муниципальных театрах и более 100 — в государственных, пишет издание newizv.ru. Кроме этого, более 3000 праздников проведут в домах культуры по всей области. Программы рассчитаны преимущественно на семьи с детьми или на юных зрителей. Как отметил глава регионального минкульта, это принципиальный вектор при создании новогоднего репертуара в этом году.

Акцент делается не на развлекательные шоу и массовые гуляния, а на мероприятия, ориентированные на детей, семьи, традиции. Праздничные программы всех учреждений культуры, включая театры, парки, музеи, будут придерживаться этой линии и стремиться создавать располагающую атмосферу. Кузнецов подчеркнул, что программа этого сезона отличается большим разнообразием.

Необычные проекты в рамках программы «Зима в Подмосковье» представит музей «Новый Иерусалим». С 9 декабря здесь начнет работать выставка «Под знаком Рубенса», представленная 67 полотнами фламандских живописцев XVII века. Посетителей ждет сюрприз — они смогут увидеть картину Рубенса, которая никогда ранее не выставлялась в нашей стране. Об этом рассказала директор музея Анна Антипенко.

Звезды фигурного катания бесплатно покажут 29 представлений на льду. Они будут проходить в парках 25 подмосковных городских округов. Илья Авербух, который руководит проектом «Ледниковый период», поделился, что ему не терпится встретиться со зрителями представлений. Известно, что первый спектакль состоится в домодедовском парке «Елочки» 10 декабря.

Центром многих праздничных мероприятий станет и Соборная площадь Главного храма Вооруженных Сил России. С 24 декабря по 26 февраля здесь будет проходить фестиваль «Наша зима». Посетителей ждет разнообразная праздничная программа и самый большой в Подмосковье ледовый каток. Об этом рассказал руководитель Музейно-храмового комплекса ВС РФ Владислав Педенко.

В Сергиевом Посаде, в парке «Скитские пруды», оборудована теплая зона, где посетители смогут погреться у очага и попить чаю. В тестовом режиме здесь запустили работу катка. Дети в парке могут кататься с горок. На территории работают точки питания и павильон для мастер-классов. Юные гости парка могут отправлять Деду Морозу свои письма с помощью специальных почтовых ящиков, а 24 декабря состоится открытие самой резиденции Дедушки Мороза.

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