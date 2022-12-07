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Сотни людей вывели на мороз из здания «Таганского ряда» в Екатеринбурге

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI
Торговцев из здания крытого рынка «Таганский ряд» вывели на улицу в Екатеринбурге при морозе в 15 градусов. Сотни людей оказались под открытым небом во время рабочего дня.
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О том, что людей вывели из помещения, стало известно из сообщений очевидцев. Оказалось, что из здания вышли только продавцы. Толпа окружила торговый центр в Екатеринбурге. Причиной массового выхода из здания стала плановая эвакуация в рамках обучающих мероприятий на случай экстренных ситуаций.

Представители «Таганского ряда» сообщили Е1, что подобные процедуры проходят регулярно. Их решили провести именно в начале рабочего дня из-за того, что в это время в здании находится меньше всего покупателей. Таким образом их попытались оградить от возможных неудобств.

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#Екатеринбург#Происшествия#Учения#Эвакуация#Учебная эвакуация#Анна Варнакина
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