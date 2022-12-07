Сотни людей вывели на мороз из здания «Таганского ряда» в Екатеринбурге

О том, что людей вывели из помещения, стало известно из сообщений очевидцев. Оказалось, что из здания вышли только продавцы. Толпа окружила торговый центр в Екатеринбурге. Причиной массового выхода из здания стала плановая эвакуация в рамках обучающих мероприятий на случай экстренных ситуаций.
Представители «Таганского ряда» сообщили Е1, что подобные процедуры проходят регулярно. Их решили провести именно в начале рабочего дня из-за того, что в это время в здании находится меньше всего покупателей. Таким образом их попытались оградить от возможных неудобств.