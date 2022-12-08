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Ребенок чуть не погиб после падения под колеса автобуса на остановке в Полевском

Сегодня, 07:49
Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Ребенок скатился под колеса автобуса на остановке в Полевском

Ребенок скатился под колеса пассажирского автобуса на остановке напротив улицы Карла Маркса, 2б в Полевском. Водитель «ПАЗа» при подъезде к остановке выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением.

В результате у ребенка сломана нога. Его доставили в больницу медики скорой помощи. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место установили, что водитель 1955 года рождения имеет стаж вождения 34 года. Он привлекался к административной ответственности три раза. В момент происшествия в автобусе маршрута № 13к находились пять пассажиров. Никто из них не пострадал.

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Проведенная экспертиза показала, что на момент ДТП водитель был трезв. При этом сотрудники ГИБДД выявили, что в содержании улично-дорожной сети есть недостатки. В частности, на проезжей части имеется скользкость, что создает угрозу безопасности движения.

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По факту нарушений главе Полевского направлено письмо, а обслуживающей организации выданы рекомендации по срокам устранения. Органами внутренних дел проводится проверка.

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В ГИБДД напомнили водителям, что при движении по зимним дорогам нужно быть предельно внимательными. Особенно, проявлять бдительность необходимо, если поблизости находятся дети. Пешеходам не рекомендуется перебегать скользкие дороги, а на остановках дожидаться транспорт вдали от дороги. Кроме того, перед посадкой нужно дождаться полной остановки транспорта. В случае обнаружения опасных наледей, скатов и горок, которые выходят на проезжую часть, нужно сообщить о них по телефону 02.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Свердловская область#Полевской#Авария#Дети#Пострадавшие
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