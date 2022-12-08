Ребенок чуть не погиб после падения под колеса автобуса на остановке в Полевском

В результате у ребенка сломана нога. Его доставили в больницу медики скорой помощи. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место установили, что водитель 1955 года рождения имеет стаж вождения 34 года. Он привлекался к административной ответственности три раза. В момент происшествия в автобусе маршрута № 13к находились пять пассажиров. Никто из них не пострадал.
Проведенная экспертиза показала, что на момент ДТП водитель был трезв. При этом сотрудники ГИБДД выявили, что в содержании улично-дорожной сети есть недостатки. В частности, на проезжей части имеется скользкость, что создает угрозу безопасности движения.
По факту нарушений главе Полевского направлено письмо, а обслуживающей организации выданы рекомендации по срокам устранения. Органами внутренних дел проводится проверка.
В ГИБДД напомнили водителям, что при движении по зимним дорогам нужно быть предельно внимательными. Особенно, проявлять бдительность необходимо, если поблизости находятся дети. Пешеходам не рекомендуется перебегать скользкие дороги, а на остановках дожидаться транспорт вдали от дороги. Кроме того, перед посадкой нужно дождаться полной остановки транспорта. В случае обнаружения опасных наледей, скатов и горок, которые выходят на проезжую часть, нужно сообщить о них по телефону 02.