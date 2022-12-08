Ребенок чуть не погиб после падения под колеса автобуса на остановке в Полевском

В ГИБДД напомнили водителям, что при движении по зимним дорогам нужно быть предельно внимательными. Особенно, проявлять бдительность необходимо, если поблизости находятся дети. Пешеходам не рекомендуется перебегать скользкие дороги, а на остановках дожидаться транспорт вдали от дороги. Кроме того, перед посадкой нужно дождаться полной остановки транспорта. В случае обнаружения опасных наледей, скатов и горок, которые выходят на проезжую часть, нужно сообщить о них по телефону 02.