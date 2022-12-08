«Сотрудника ФСБ» и наркокурьера поймали в Екатеринбурге

Мужчину задержали с полутора килограммами мефедрона и поддельным удостоверением сотрудника ФСБ. Задержали злоумышленника 6 декабря между Московским и Чусовским трактами, пишет Е1.
Сперва сотрудники ППС заметили автомобиль, в котором спал мужчина. Они подошли и разбудили его. Тот стал размахивать перед сотрудниками «корочкой» сотрудника ФСБ, которое являлось липовым.
Позднее выяснилось, что он еще и наркокурьер. Возбуждено уголовное дело о перевозке наркотиков (ч. 3 ст. 228 УК РФ). Мужчину могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет.