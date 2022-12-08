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«Сотрудника ФСБ» и наркокурьера поймали в Екатеринбурге

Сегодня, 12:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге поймали наркокурьера, который прикидывался сотрудником ФСБ.

Мужчину задержали с полутора килограммами мефедрона и поддельным удостоверением сотрудника ФСБ. Задержали злоумышленника 6 декабря между Московским и Чусовским трактами, пишет Е1.

Сперва сотрудники ППС заметили автомобиль, в котором спал мужчина. Они подошли и разбудили его. Тот стал размахивать перед сотрудниками «корочкой» сотрудника ФСБ, которое являлось липовым.

Позднее выяснилось, что он еще и наркокурьер. Возбуждено уголовное дело о перевозке наркотиков (ч. 3 ст. 228 УК РФ). Мужчину могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет.

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#Происшествия#Новости УрФО#Задержание#Наркотики#ФСБ#Елена Озерова
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