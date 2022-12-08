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Воздушная тревога объявлена в Березовском

Сегодня, 09:01
Фото: Евгений Писцов "ВКонтакте"
Бомбоубежище в Березовском
Власти Березовского отрабатывали действия в случае бомбардировки с воздуха, из-за чего в городе была объявлена воздушная тревога. Вой сирен услышали местные жители многоэтажки по адресу Первомайская, 20 в утренние часы 8 декабря.

Для отработки действий в случае чрезвычайного происшествия люди, услышавшие звуковое оповещение, должны были спустится в заранее подготовленное убежище. Со слов главы Березовского Евгения Писцова, подобные тренировки необходимы для того, чтобы жильцы и представители управляющих компаний знали, что делать в случае техногенных или любых других видов угроз. Кроме того, занятия нужны для поддержания бомбоубежищ в рабочем состоянии.

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Прошу жителей отнестись к тренировке спокойно, но серьезно. Навыки эвакуации пригодятся при любой чрезвычайной ситуации, — сообщил градоначальник на личной странице в социальной сети.
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#Анна Варнакина#Происшествия#Березовский#Бомбоубежище#Эвакуация#Учебная тревога#Учения
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