Воздушная тревога объявлена в Березовском

Для отработки действий в случае чрезвычайного происшествия люди, услышавшие звуковое оповещение, должны были спустится в заранее подготовленное убежище. Со слов главы Березовского Евгения Писцова, подобные тренировки необходимы для того, чтобы жильцы и представители управляющих компаний знали, что делать в случае техногенных или любых других видов угроз. Кроме того, занятия нужны для поддержания бомбоубежищ в рабочем состоянии.