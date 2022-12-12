580 человек демобилизовали в Свердловской области

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на конференции в центре ТАСС. Она рассказала о том, как проходит работа по демобилизации людей, призванных в рамках частичной мобилизации. Речь шла о тех гражданах, которые имеют право на отсрочку.