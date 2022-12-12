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580 человек демобилизовали в Свердловской области

Сегодня, 09:21
Фото: 1MI
В Свердловской области 580 мужчин демобилизовали.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на конференции в центре ТАСС. Она рассказала о том, как проходит работа по демобилизации людей, призванных в рамках частичной мобилизации. Речь шла о тех гражданах, которые имеют право на отсрочку.

Стало известно, что 580 человек демобилизовали в рамках первой и второй призывной комиссии.

Также Татьяна Мерзлякова отметила, что, если мужчина, имеющий право на отсрочку, оказался на спецоперации, его также можно вернуть обратно домой.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел прямую линию. На ней он рассказал в том числе о частичной мобилизации. Например, он отметил, что на военкоматы поступало множество жалоб. однако сейчас работа стабилизирована. 

Куйвашев о частичной мобилизации: «Много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила»
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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Демобилизация#Частичная мобилизация#Призыв
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