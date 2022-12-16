Атаман просит провести проверку в связи с переделом КМВ в Ставропольском крае

Он направил обращение в Генеральную прокуратуру России и к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проанализировать действия некоторых чиновников и бизнесменов.
Поводом стало решение Гагаринского суда Москвы, принятое в августе 2022 года по иску Генпрокуратуры РФ. Речь идет о конфликте, возникшем вокруг 1763 объектов недвижимости: здравниц, питьевых бюветов, гостиниц и т. д. Они входят в состав 59 имущественных комплексов. Генпрокуратура потребовала признать приватизацию данных объектов незаконной и вернуть их в государственную собственность. Ответчиками в деле являются 106 лиц – в основном нынешних собственников санаториев. NewsTracker подробно освещал данную ситуацию.
Представители рынка санаторно-курортных услуг резко высказались по поводу процесса. Масштабная деприватизация большого числа объектов, по их мнению, чревата обрушением инфраструктуры Кавминвод. Десятки санаториев перестанут принимать посетителей, тысячи человек лишатся работы.
Участники процесса отметили и многочисленные нарушения, найденные в решении Гагаринского суда.
Как заявил атаман, явные нестыковки означают, что иск и решение готовились в ускоренном темпе. Спешка при деприватизации курортных объектов может свидетельствовать о целенаправленной диверсии, которая проводится с целью расшатывания экономики Ставропольского края.
По версии Попова, передел бизнеса на КМВ может являться продолжением конфликта между спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. По словам атамана, на стороне Матвиенко действуют ее сын, предприниматель Сергей Матвиенко, и сенатор от Ставропольского края – член влиятельного кавминводского клана Михаил Афанасов.
Кстати, в числе санаториев, которые требуется вернуть государству, нет объектов, подконтрольных Афанасову и его родственникам. Ранее сообщалось, что Сергей Матвиенко претендует на контроль над 50% минеральных скважин региона.
Как считает Попов, под видом межэлитного конфликта и передела собственности на Кавминводах может иметь место подрыв основ государственности. Он обратил внимание на то, что судебный процесс совпал по времени с событиями на Украине.