Атаман просит провести проверку в связи с переделом КМВ в Ставропольском крае

Поводом стало решение Гагаринского суда Москвы, принятое в августе 2022 года по иску Генпрокуратуры РФ. Речь идет о конфликте, возникшем вокруг 1763 объектов недвижимости: здравниц, питьевых бюветов, гостиниц и т. д. Они входят в состав 59 имущественных комплексов. Генпрокуратура потребовала признать приватизацию данных объектов незаконной и вернуть их в государственную собственность. Ответчиками в деле являются 106 лиц – в основном нынешних собственников санаториев. NewsTracker подробно освещал данную ситуацию.