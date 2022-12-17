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Арт-объект появился на фасаде школы № 50 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:42
Фото: Андрей Безгребельный
К 50-летнему юбилею школы № 50 в Нижнем Тагиле на фасаде здания появился арт-объект, который нарисовал выпускник учебного заведения.

Юбилей школа № 50 праздновала в конце октября 2022 года. По этому случаю руководство учебного заведения решило на фасаде нарисовать граффити, посвященное событию.

На помощь администрации пришел выпускник 2014 года, Андрей Безгребельный. По словам Сергея Головина, директора образовательного учреждения, он «спас школу».

На рисунке, который расположился у главного входа в здание, изображен класс с учениками, а на большом учебнике сидит учитель. Художник назвал школу «источником знаний».

Фото: Андрей Безгребельный

По словам Андрея Безгребельного, ему понравилось рисовать на здании в качестве «легального» художника. Он отметил, что ученики, их родители, а также педагоги оценили его работу.

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