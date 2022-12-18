Миллион рублей за поимку двух граждан Украины обещают силовики Свердловской области

Причина розыска указана в ориентировке. Преступники подвергали пыткам и жестоко убивали военнопленных из России, принимающих участие в специальной военной операции вооруженных сил России на Украине. Людям, которые помогут силовикам задержать преступников, обещают по 1 миллиону рублей за одного человека в виде вознаграждения.