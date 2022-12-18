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Миллион рублей за поимку двух граждан Украины обещают силовики Свердловской области

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
Правоохранители объявили в розыск двух граждан Украины, которые числятся на официальном ресурсе ГУ МВД по Свердловской области преступниками под грифом «особо опасен». За поимку обещают выплатить 1 миллион рублей.

Представители правоохранительных органов разыскивают 28-летнего Сергея Величко и 26-летнего Константина Немичева. Оба мужчины — из Харькова. Их поисками занимается федеральная служба безопасности.

Причина розыска указана в ориентировке. Преступники подвергали пыткам и жестоко убивали военнопленных из России, принимающих участие в специальной военной операции вооруженных сил России на Украине. Людям, которые помогут силовикам задержать преступников, обещают по 1 миллиону рублей за одного человека в виде вознаграждения.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Розыск#Уголовный розыск#Полиция#Криминал
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