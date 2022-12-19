Добровольца из колонии Нижнего Тагила пытаются вернуть с СВО после похорон близнеца

16 декабря Константина похоронили с воинскими почестями в селе Пристань. Дата смерти военнообязанного — 30 октября, а место — ЛНР. Теперь семья старается вернуть Алексея, который устроился в частную военную компанию. До этого мужчина отбывал срок в местах заключения в Нижнем Тагиле за угон мотоцикла в пьяном виде и кражу денег с карты.