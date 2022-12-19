TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Добровольца из колонии Нижнего Тагила пытаются вернуть с СВО после похорон близнеца

Сегодня, 06:52
Фото: 1MI
Братья-близнецы Алексей и Константин родились в Артинском ГО. Константина призвали на СВО в рамках частичной мобилизации, а Алексей добровольно отправился в зону проведения спецоперации из колонии Нижнего Тагила вслед за родственником. Один из братьев погиб.

16 декабря Константина похоронили с воинскими почестями в селе Пристань. Дата смерти военнообязанного — 30 октября, а место — ЛНР. Теперь семья старается вернуть Алексея, который устроился в частную военную компанию. До этого мужчина отбывал срок в местах заключения в Нижнем Тагиле за угон мотоцикла в пьяном виде и кражу денег с карты.

Мобилизованные жители Свердловской области отправились на СВО из Чебаркуля
Узнать подробнее

В ЧВК «Вагнер» вернуть заключенного на один день отказались. Со слов представителей компании, передает издание Е1, Алексей уже выполняет боевые задачи, поэтому его возврат невозможен.

Читайте также:
10 добровольцев отправились из Новоуральска на СВОСевероуральск простится с погибшим при неизвестных обстоятельствах участником СВОПогибший в СВО Максим Белоусов представлен к ордену Мужества
#Нижний Тагил#Происшествия#Операция на Украине#Спецоперация#Смерть#Погиб#Мобилизованные#Анна Варнакина
Подпишитесь
Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно
16 декабря 09:15
В каток превратилась улица в центре Нижнего Тагила
16 декабря 15:08
Пассажирские автобусы начали ездить по мосту через Тагильский пруд
16 декабря 11:55
Люди 5 часов мерзли на улице под Нижней Турой из-за сломавшегося автобуса
Вчера, 11:33
Арт-объект появился на фасаде школы № 50 в Нижнем Тагиле
17 декабря 05:42
Более 500 млн выделят школам Нижнего Тагила для устранения претензий надзорников
16 декабря 08:15