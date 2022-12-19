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В Североуральске похоронят участника спецоперации на Украине

Сегодня, 13:50
Фото: 1MI
21 декабря в Североуральске состоятся похороны местного жителя Рифа Давлятбаева. Он был участником СВО и погиб на Украине.

О произошедшем сообщила администрация Североуральского городского округа. В 11:00 в ДЮДЦ «Ровесник» (п. Третий Северный) пройдет прощание с солдатом.

В соцсетях мужчины указано, что до спецоперации он трудился на «Североуральском бокситовом руднике». Власти города выразили семье погибшего свои глубочайшие соболезнования.

Напомним, что спецоперация была объявлена президентом РФ 24 февраля. Позднее, 21 сентября, в стране была объявлена частичная мобилизация. Уже в октябре Владимир Путин сообщал, что она была завершена. 

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