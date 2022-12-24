20 человек погибли в пожаре в доме престарелых в Кемерове

Пламя разгорелось примерно в 2 часа ночи по местному времени. Спасателей вызвали поздно, здание уже полыхало. Там было много деревянных элементов, поэтому объект разгорался быстро.
Помимо погибших, еще шесть пострадали. Двое их них получили тяжелые ожоги.
В полиции отметили, что дом престарелых находился здесь нелегально. Его организовали в двухэтажном доме с печным отоплением. В результате пожара выгорел весь второй этаж. Именно там и жили пожилые граждане.
Как рассказал один из очевидцев ЧП изданию Baza, во время пожара кто-то кричал, кто-то старался выбежать, а кто-то не успел. По данным этого же издания, владельцем дома милосердия является Андрей Смирнов. «112» сообщает, что мужчина предоставлял всем нуждающимся кровать и еду по три раз в день. Дом открылся 3 года назад.
ТАСС со ссылкой на свой источник отметило, что причиной возгорания стало неправильное обращение с печью. Глава Кузбасса Сергей Цивилев пообещал, что все аналогичные дома теперь проверят специалисты.