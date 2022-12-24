TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

20 человек погибли в пожаре в доме престарелых в Кемерове

Сегодня, 05:47
Фото: 1MI
Известны детали трагедии, случившейся в ночь с 23 на 24 декабря в Кемерове. Там сгорел дом престарелых на Таврической улице.

Пламя разгорелось примерно в 2 часа ночи по местному времени. Спасателей вызвали поздно, здание уже полыхало. Там было много деревянных элементов, поэтому объект разгорался быстро.

Помимо погибших, еще шесть пострадали. Двое их них получили тяжелые ожоги.

В полиции отметили, что дом престарелых находился здесь нелегально. Его организовали в двухэтажном доме с печным отоплением. В результате пожара выгорел весь второй этаж. Именно там и жили пожилые граждане.

Как рассказал один из очевидцев ЧП изданию Baza, во время пожара кто-то кричал, кто-то старался выбежать, а кто-то не успел. По данным этого же издания, владельцем дома милосердия является Андрей Смирнов. «112» сообщает, что мужчина предоставлял всем нуждающимся кровать и еду по три раз в день. Дом открылся 3 года назад.

ТАСС со ссылкой на свой источник отметило, что причиной возгорания стало неправильное обращение с печью. Глава Кузбасса Сергей Цивилев пообещал, что все аналогичные дома теперь проверят специалисты.

150 детей эвакуировано из поликлиники из-за пожара в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильчане стали реже гибнуть в пожарах в 2022 годуПенсионер чуть не погиб в пожаре в Нижнем Тагиле17 человек были эвакуированы из-за пожара на Гальянке в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Происшествия#Кемерово#Пожар#Пожилые#Пожилые люди
Подпишитесь
Дзержинский район Нижнего Тагила болеет в 10 раз больше Ленинского и Тагилстроевского
Вчера, 10:30
Визит Владимира Путина в Нижний Тагил отменился
Вчера, 04:47
Пожарные нашли нарушения в мазинах фейерверков в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:22
Тагильчане стали реже гибнуть в пожарах в 2022 году
22 декабря 14:48
Ранение Рогозина при обстреле гостиницы в Донецке: что известно к этому часу
Вчера, 04:49
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год
21 декабря 15:58