20 человек погибли в пожаре в доме престарелых в Кемерове

Как рассказал один из очевидцев ЧП изданию Baza, во время пожара кто-то кричал, кто-то старался выбежать, а кто-то не успел. По данным этого же издания, владельцем дома милосердия является Андрей Смирнов. «112» сообщает, что мужчина предоставлял всем нуждающимся кровать и еду по три раз в день. Дом открылся 3 года назад.