Сотрудницы автовокзала в Екатеринбурге украли 5,4 миллиона рублей и пошли под суд

Суд назначит наказание Галине Д. и Елене Е., которые на протяжении года забирали себе доходы станции междугородного автобусного сообщения. Сценарий преступления екатеринбурженки создавали и реализовывали с 2017 по 2018-е годы.
Рассмотрение уголовного дела о присвоении денег в особо крупном размере началось в 2020 году. Позже прокуроры вернули материалы в дальнейшую работу. В сентябре 2022 года дело снова оказалось в Чкаловском суде Екатеринбурга. Окончательное решение и сроки наказания будут известны сегодня, 26 декабря.
Известно, что за создание схемы преступного обогащения с использованием должности ответственна Елена Е. Женщина трудилась главным технологом. Она же отвечала за весь денежный оборот автовокзала. Тем не менее, екатеринбурженка не могла напрямую взять деньги, поэтому нужна была Галина Д., которая работает кассиром, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее уроженка Нижнего Тагила украла в Екатеринбурге 2 велосипеда и пошла под суд. Женщина присвоила транспортные средства стоимостью 8 и 16 тысяч рублей. Подсудимой назначили 360 часов обязательных работ.