Сотрудницы автовокзала в Екатеринбурге украли 5,4 миллиона рублей и пошли под суд

Известно, что за создание схемы преступного обогащения с использованием должности ответственна Елена Е. Женщина трудилась главным технологом. Она же отвечала за весь денежный оборот автовокзала. Тем не менее, екатеринбурженка не могла напрямую взять деньги, поэтому нужна была Галина Д., которая работает кассиром, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.