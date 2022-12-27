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Необычные способы встретить Новый год в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:57
Фото: TagilCity.ru
Встреча Нового года в компании родных и друзей за общим столом — самое теплое и стандартное празднование. Редакция TagilCity.ru немного пофантазировала, как еще можно весело, необычно и по-доброму отметить наступление Нового года-2023.

На коньках

Появление в Нижнем Тагиле огромного катка на проспекте Строителей наводит на мысль о том, что было бы здорово отметить Новый год именно там. Почему нет? На главной площади города всегда по-праздничному атмосферно — громкая музыка, огни и яркая елка.

Новость о катке заинтриговала не только жителей, но и гостей города.

А как у вас там залили каток? Говорят, какое-то целое поле получилось! Надо будет приехать. Пустите покататься, — написали корреспонденту TagilCity.ru жители Екатеринбурга.
Где покататься на коньках в Нижнем Тагиле
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На Лисьей горе

Вы только вспомните, какой вид на ночной город открывается с местной достопримечательности Нижнего Тагила? А что, если запланировать встретить Новый 2023 год именно там?

Запаситесь горячим чаем, устройте пикник. Захватите пледы и портативные грелки, чтобы не замерзнуть. Эффектные новогодние кадры вам обеспечены. 

Наверное, не стоит напоминать о том, что мусор на природе оставлять нельзя.

На набережной Нижнего Тагила

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. По мнению редакции TagilCity.ru, Тагильская лагуна — прекрасное живописное место с отличным видом. Почему бы не расположиться на одной из скамеек и не встретить Новый год там? Вы же хотите чаще бывать на прогулках в течение года?

Самое главное, не пренебрегать правилам безопасности: не взрывать петарды и быть осторожнее с бенгальскими огнями. И не мусорить.

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На своей даче 

Те, у кого есть своя дача, рискуют отпраздновать Новый год очень душевно и уютно. Украсьте все гирляндами, нарядите елку или любой куст в огороде. В общем, сделайте так, чтобы была атмосфера, как в мультике «Простоквашино».

Затопите печку, а может даже баньку, накройте стол. В общем, отогрейте ваш дачный домик, и пусть там будет так же тепло, как и летом.

Самое главное, не забывайте про пожарную безопасность. 

Как еще встретить Новый год в Нижнем Тагиле?
Фото: Unsplash.com
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На трамплинах горы Долгая

Другая достопримечательность — трамплины горы Долгая — это полюбившееся место у многих жителей Нижнего Тагила. Не обязательно там снимать домик, можно просто приехать, погулять и заодно встретить наступающий 2023 год.

Реквизит тот же, что и на Лисьей горе — еда, чай и теплые одеяла. В праздничные дни там точно не будет одиноко, и, возможно, вы окажетесь в компании других празднующих, и запомните этот день надолго (в хорошем смысле). Есть шанс начать первый день нового года на спорте — на лыжах или сноуборде. Выбирайте сами, на чьей вы стороне.

Трамплины в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
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С незнакомцами

Звучит странно, сейчас объясним. Вы можете пойти к друзьям друзей, найти новые знакомства, вдруг там ваша судьба?

А еще можно сделать доброе дело. Мы уверены, что у вас по-соседству живут одинокие пожилые люди. Почему бы не поздравить их с Новым годом (если, конечно, они вас пустят к себе в дом)? Наверняка у них накопилось много интересных историй из жизни.

Новый год в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

И не забудьте поздравить своих родных и близких, хотя бы по телефону. В соцсетях рассказывайте, какие интересные способы встретить Новый год у вас уже были. Городской портал TagilCity.ru поздравляет вас с наступающим 2023-м! Пусть у вас будет праздничное настроение, а в вашей семье царят мир и взаимопонимание.

#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свободное время#Эксклюзив#Новый год#Праздник
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