Появление в Нижнем Тагиле огромного катка на проспекте Строителей наводит на мысль о том, что было бы здорово отметить Новый год именно там. Почему нет? На главной площади города всегда по-праздничному атмосферно — громкая музыка, огни и яркая елка.
Новость о катке заинтриговала не только жителей, но и гостей города.
А как у вас там залили каток? Говорят, какое-то целое поле получилось! Надо будет приехать. Пустите покататься, — написали корреспонденту TagilCity.ru жители Екатеринбурга.
Вы только вспомните, какой вид на ночной город открывается с местной достопримечательности Нижнего Тагила? А что, если запланировать встретить Новый 2023 год именно там?
Запаситесь горячим чаем, устройте пикник. Захватите пледы и портативные грелки, чтобы не замерзнуть. Эффектные новогодние кадры вам обеспечены.
Наверное, не стоит напоминать о том, что мусор на природе оставлять нельзя.
Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. По мнению редакции TagilCity.ru, Тагильская лагуна — прекрасное живописное место с отличным видом. Почему бы не расположиться на одной из скамеек и не встретить Новый год там? Вы же хотите чаще бывать на прогулках в течение года?
Самое главное, не пренебрегать правилам безопасности: не взрывать петарды и быть осторожнее с бенгальскими огнями. И не мусорить.
Те, у кого есть своя дача, рискуют отпраздновать Новый год очень душевно и уютно. Украсьте все гирляндами, нарядите елку или любой куст в огороде. В общем, сделайте так, чтобы была атмосфера, как в мультике «Простоквашино».
Затопите печку, а может даже баньку, накройте стол. В общем, отогрейте ваш дачный домик, и пусть там будет так же тепло, как и летом.
Самое главное, не забывайте про пожарную безопасность.
Другая достопримечательность — трамплины горы Долгая — это полюбившееся место у многих жителей Нижнего Тагила. Не обязательно там снимать домик, можно просто приехать, погулять и заодно встретить наступающий 2023 год.
Реквизит тот же, что и на Лисьей горе — еда, чай и теплые одеяла. В праздничные дни там точно не будет одиноко, и, возможно, вы окажетесь в компании других празднующих, и запомните этот день надолго (в хорошем смысле). Есть шанс начать первый день нового года на спорте — на лыжах или сноуборде. Выбирайте сами, на чьей вы стороне.
Звучит странно, сейчас объясним. Вы можете пойти к друзьям друзей, найти новые знакомства, вдруг там ваша судьба?
А еще можно сделать доброе дело. Мы уверены, что у вас по-соседству живут одинокие пожилые люди. Почему бы не поздравить их с Новым годом (если, конечно, они вас пустят к себе в дом)? Наверняка у них накопилось много интересных историй из жизни.
И не забудьте поздравить своих родных и близких, хотя бы по телефону. В соцсетях рассказывайте, какие интересные способы встретить Новый год у вас уже были. Городской портал TagilCity.ru поздравляет вас с наступающим 2023-м! Пусть у вас будет праздничное настроение, а в вашей семье царят мир и взаимопонимание.