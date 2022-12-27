Реквизит тот же, что и на Лисьей горе — еда, чай и теплые одеяла. В праздничные дни там точно не будет одиноко, и, возможно, вы окажетесь в компании других празднующих, и запомните этот день надолго (в хорошем смысле). Есть шанс начать первый день нового года на спорте — на лыжах или сноуборде. Выбирайте сами, на чьей вы стороне.