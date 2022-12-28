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Суд отправил в СИЗО мать из Екатеринбурга за убийство троих детей

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI
Суд арестовал на два месяца мать из Екатеринбурга, которая убила троих своих детей. Одному ребенку не было и года. Двум другим было 10 и 15 лет. Причины такого поступка матери выясняются.

По решению суда, женщину отправили в СИЗО до 26 февраля.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, все причины и обстоятельства совершённого убийства выясняются. Для этого, в частности, назначены необходимые экспертизы, также в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза, - сообщили в СК по Свердловской области.

Напомним, что следствие полагает, что убийство 37-летняя женщина совершила в период с 25 по 26 декабря. Что руководствовало женщиной, пока неизвестно. Ранее отец обвиняемой рассказал, что в последнее время его настораживало поведение дочери и ее мужа. Она даже требовал отправить зятя к психиатру.

Следствие полагает, что мать убила детей при помощи провода. Также на теле одного из детей были обнаружены следы от ножа. Закончив убивать детей, мать написала сообщение родственникам. Информацию о произошедшем правоохранителям передала племянница обвиняемой.

Когда полицейские приехали на место ЧП, обнаружили Анастасию лежащей на трупах.  Она пыталась рассказать стражам порядкам, что все произошло из-за того, что в нее вселились бесы.

Убившей троих детей матери в Екатеринбурге предъявлено обвинение
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