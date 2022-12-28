Суд отправил в СИЗО мать из Екатеринбурга за убийство троих детей

Напомним, что следствие полагает, что убийство 37-летняя женщина совершила в период с 25 по 26 декабря. Что руководствовало женщиной, пока неизвестно. Ранее отец обвиняемой рассказал, что в последнее время его настораживало поведение дочери и ее мужа. Она даже требовал отправить зятя к психиатру.