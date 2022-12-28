Суд отправил в СИЗО мать из Екатеринбурга за убийство троих детей

По решению суда, женщину отправили в СИЗО до 26 февраля.
В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, все причины и обстоятельства совершённого убийства выясняются. Для этого, в частности, назначены необходимые экспертизы, также в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза, - сообщили в СК по Свердловской области.
Напомним, что следствие полагает, что убийство 37-летняя женщина совершила в период с 25 по 26 декабря. Что руководствовало женщиной, пока неизвестно. Ранее отец обвиняемой рассказал, что в последнее время его настораживало поведение дочери и ее мужа. Она даже требовал отправить зятя к психиатру.
Следствие полагает, что мать убила детей при помощи провода. Также на теле одного из детей были обнаружены следы от ножа. Закончив убивать детей, мать написала сообщение родственникам. Информацию о произошедшем правоохранителям передала племянница обвиняемой.
Когда полицейские приехали на место ЧП, обнаружили Анастасию лежащей на трупах. Она пыталась рассказать стражам порядкам, что все произошло из-за того, что в нее вселились бесы.