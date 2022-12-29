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Банда похитила колеса на 3 млн рублей с элитных иномарок в Екатеринбурге

Сегодня, 07:30
Фото: 1MI
Группа их четырех человек крала колеса с элитных иномарок в Екатеринбурге. В общей сложности ущерб от их действий составил более трех миллионов рублей.

Обвинительное заключение в отношении банды мужчин уже утверждено прокуратурой. В зависимости от степени участия и роли в преступлениях им вменяются групповая кража в крупном размере, а также покушение на кражу в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По данным следствия, участники группировки в ночное время с мая по июнь 2022 года крали колеса с дорогостоящих автомобилей. Они находили подходящую жертву, а затем ночью, принимая меры конспирации, подкладывали под транспорт кирпичи ли другие предметы. Далее из колес мужчины выпускали весь воздух и снимали их без использования домкрата. Похищенное банда грузила в автомобиль и оставляла его недалеко от места преступления на один — два дня, чтобы исключить риск быть пойманными по горячим следам.

Когда обвиняемые совершали очередную кражу колес у люксового внедорожника, то они были задержаны полицией. В рамках уголовного дела было установлено пять фактов краж колес. При этом в месте хранения похищенного имущества было найдено еще 10 комплектов колес. Собственники устанавливаются.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Кража#Банда#Суд
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