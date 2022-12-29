Банда похитила колеса на 3 млн рублей с элитных иномарок в Екатеринбурге

По данным следствия, участники группировки в ночное время с мая по июнь 2022 года крали колеса с дорогостоящих автомобилей. Они находили подходящую жертву, а затем ночью, принимая меры конспирации, подкладывали под транспорт кирпичи ли другие предметы. Далее из колес мужчины выпускали весь воздух и снимали их без использования домкрата. Похищенное банда грузила в автомобиль и оставляла его недалеко от места преступления на один — два дня, чтобы исключить риск быть пойманными по горячим следам.