Дизайн-проекты 5 объектов благоустройства на 2023 год утвердили в Нижнем Тагиле

Исполнитель предоставил графические изображения с нанесенным планом благоустройства. Всего в список дизайнерских проектов, поданных на утверждение администрации, вошли:
Также по объектам, попавшим в национальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год, утвердили комплекс документов, раскрывающих сущность проекта. Так, была обозначена площадь участка в границах благоустройства, протяженность твердых покрытий и озеленения.
Постановление подписано главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и опубликовано на сайте администрации.