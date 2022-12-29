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Дизайн-проекты 5 объектов благоустройства на 2023 год утвердили в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:05
Фото: 1MI
Дизайн-проекты грядущего в 2023 году благоустройства 5 общественных пространств утвердили в Нижнем Тагиле. Власти приняли схемы сквера «Нижне-Выйский», придомовых территорий на Черноисточинском шоссе, зоны для пешеходов на Ленинградском проспекте и другие.

Исполнитель предоставил графические изображения с нанесенным планом благоустройства. Всего в список дизайнерских проектов, поданных на утверждение администрации, вошли:

  1. Пешеходная зона на проспекте Ленина, расположенная между Дзержинским проспектом и улицей Зари по нечетной стороне;
  2. Сквер «Нижне-Выйский» по улице Верхняя Черепанова, 44;
  3. Придомовые территории на Черноисточинском шоссе 15, 15А, 15Б, 17 и 19;
  4. Благоустройство участков перед Дружинина, 39 и Зари, 99.
Пешеходная зона на проспекте ЛенинаПешеходная зона на проспекте Ленина
Сквер «Нижне-Выйский»Сквер «Нижне-Выйский»
Придомовые территории на Черноисточинском шоссе 15, 15А, 15Б, 17 и 19Придомовые территории на Черноисточинском шоссе 15, 15А, 15Б, 17 и 19
Благоустройство территории перед Зари, 99Благоустройство территории перед Зари, 99
Благоустройство территории перед Дружинина, 39Благоустройство территории перед Дружинина, 39
Пешеходная зона на проспекте Ленина
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Также по объектам, попавшим в национальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год, утвердили комплекс документов, раскрывающих сущность проекта. Так, была обозначена площадь участка в границах благоустройства, протяженность твердых покрытий и озеленения.

Обсуждение объектов благоустройства на 2024 год стартовало в Нижнем Тагиле
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Постановление подписано главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и опубликовано на сайте администрации.

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