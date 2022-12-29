Дизайн-проекты 5 объектов благоустройства на 2023 год утвердили в Нижнем Тагиле

Также по объектам, попавшим в национальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год, утвердили комплекс документов, раскрывающих сущность проекта. Так, была обозначена площадь участка в границах благоустройства, протяженность твердых покрытий и озеленения.